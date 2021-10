S podelitvijo nagrad mednarodnega natečaja (Pra)stol odprli Festival lesa 2021

9.10.2021 | 11:20

Nagrajeni stoli (vse fotografije: Foto Kapele)

Kočevje - V Kulturnem centru Kočevje so s podelitvijo nagrad mednarodnega natečaja (Pra)stol v četrtek odprli Festival lesa 2021. Natečaja se je s svojimi izdelki, lesenimi stoli, udeležilo 72 oblikovalcev iz 29 držav, strokovna žirija pa je nagradila tri. Prihajajo iz zelo različnih delov sveta - Indije, Kanade in Filipinov.

Festival lesa v sodelovanju z Občino Kočevje pripravlja zadruga Festival lesa, ustanovljena na pobudo Gimnazije in srednje šole Kočevje. V okviru festivala, ki je letos potekal devetič, razpišejo tudi mednarodni natečaj industrijskega oblikovanj (Pra)stol, na katerem žirija izbere tri najbolj uporabne in ergonomsko oblikovane stole. Na ta način promovirajo rabo lesa v vsakodnevnem življenju in spodbujajo njegovo trajnostno, ekonomsko in kakovostno uporabo.

Po besedah nekdanje ravnateljice Gimnazije in srednje šole Kočevje ter koordinatorice festivala Mete Kamšek je pobuda za festival nastala ob pridobitvi novih prostorov za lesarsko šolo, ko so ugotovili, da se morajo promocije poklicev, povezanih z lesarstvom, lotiti drugače. Odločili so se, da bodo les promovirali kot material, česar se držijo še danes.

V okviru festivala zato vsako leto pripravijo strokovno konferenco o novih rabah lesa, ki je letos potekala konec septembra, mednarodni natečaj (Pra)stol in vrsto delavnic, h katerim povabijo vse generacije. Delavnice bodo potekale še ves konec tedna v lesarski delavnici gimnazije in srednje šole, v ponedeljek zvečer pa v Sodražici pripravljajo še srečanje izdelovalcev in oblikovalcev konzorcija gozdno-lesne verige in predstavitev njihovih izdelkov.

Udeležba na odzivi na festival po besedah Kamškove dokazujeta, da se ljudje vse bolj zavedajo pomena lesa, kar se ji zdi pozitivno. Les je namreč nekaj, med čemer vsak dan živimo, a se niti dobro ne zavedamo, kaj imamo, je dejala za STA.

M. K.

