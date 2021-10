Komunala Trebnje vstopa v jubilejno leto; predstavili publikaciji za otroke

9.10.2021 | 09:50

Na včerajšnji novinarski konferenci

Franci Starbek je lani marca prevzel vodenje Komunale Trebnje

Avtorica pravljice o Bibi Andreja Martinčič

Trebnje - Komunala Trebnja bo naslednje leto praznovala 60. obletnico delovanja. Ob vstopu v jubilejno leto je podjetje ob zaključku tedna otroka in na tradicionalni direktorjev dan predstavilo publikaciji za otroke – slikanico in pobarvanko o Bibi, ki je pikapolonico Polonco naučila ločevati odpadke.

Javno podjetje Komunala Trebnje je bilo ustanovljeno leta 1962, osnovni namen sta bila gradbeništvo in vzdrževanje občinskih cest. Podjetje je nato spremenilo številne organizacijske oblike, izvedlo reorganizacijo poslovanja, spreminjalo vrste in obseg del ter se tako prilagajalo okolju. V zadnjem desetletju je podjetje uredilo status odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko, razvijalo dejavnost na področju vzdrževanja cest in javnih površin ter gradbeništva, že nekaj let upravlja sistem ogrevanja na lesno biomaso za mesto Trebnje, pred dvema letoma je izgradilo poslovno-logistični center na obrobju mesta. Razvoj podjetja bo v prihodnje usmerjen k tehničnemu napredku posameznih dejavnosti in povečanju obsega poslovanja v gradbeništvu, ključna naložba pa bo izgradnja tretje etape odlagališča Globoko, ki bo omogočala obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov do leta 2029, je povedal direktor podjetja Franci Starbek, ki je vodenje Komunale Trebnje prevzel marca lani.

Komunala Trebnje, ki je v stoodstotni lasti občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert, je v zadnjih letih med najhitreje rastočimi podjetji v regiji. »Velik razvoj podjetja nakazuje že razlika v skupnih prihodkih, ki so se dvignili z dveh leta 2012 na dobrih šest milijonov evrov v preteklem letu. Zagotavljamo ustrezne delovne pogoje in omogočamo razvoj zaposlenih, poslujemo pozitivno in vlagamo v razvoj obstoječih in novih dejavnosti. V jubilejno leto tako vstopamo s publikacijama za otroke, ki se najlažje naučijo odgovornega ravnanja do okolja in posredno pozitivno vplivajo tudi na starše,« pravi Starbek.

Avtorica pravljice o Bibi, ki je naučila pikapolonico Polonco ločevati odpadke, je Andreja Martinčič, vodja ravnanja z odpadki na Komunali Trebnje: »Biba zazna problem, hkrati pa ponudi rešitve. Uspe ji s pomočjo prijateljev. Pravljica nas spomni, da se vsi celo življenje učimo, napake pa lahko z dobro voljo in pripravljenostjo spremeniti se popravimo ali celo odpravimo. Če bomo s pravljico spremenili razmišljanje vsaj nekaterih ljudi pri odgovornem ravnanju z odlaganjem odpadkov, bo naš namen dosežen,« meni Martinčičeva.

Besedilo in fotografije: R. N.

Zvočni zapisi Andreja Martinčič Andreja Martinčič Franci Starbek Franci Starbek

Galerija