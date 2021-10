Pri Gumberku s ceste; gorelo pri peči

9.10.2021 | 09:00

Sinoči ob 22.35 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorela izolacija v medprostoru dvojne stene v bližini kurilne peči v stanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško so pogasili požar, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 18.21 je pri naselju Gumberk, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo v jarku. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator, izvlekli vozilo, pomagali vlečni službi in očistili cestišče.

Voda v kleti bloka

Ob 11.32 so v Prešernovi ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje izčrpali približno 16 kubičnih metrov meteorne vode iz kleti stanovanjskega bloka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 10.00 do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HIPOT-HYB;

- od 12.10 do 15.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ISKRA ŠENTJERNEJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.