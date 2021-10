Triglav napolnil mrežo Krčanov

9.10.2021 | 08:15

Foto: arhiv

Kranj - Nogometaši Triglava so še povečali prednost v 2. slovenski ligi, potem ko so v 11. krogu zanesljivo premagali Krško s 4:0. Absolutni junak tekme je bil Tin Matić, ki je prispeval vse štiri gole. V zadnjih štirih krogih je zadel kar osemkrat in je z desetimi goli prvi strelec lige.

V soboto bodo tekme Bilje - Rudar, Rogaška - Beltinci in Brežice - Primorje, v nedeljo pa še Fužinar - Drava in Ilirija - Dob. V tem krogu bi morali biti še tekmi Gorica - Nafta 1903 in Krka - Jadran Dekani, a sta preloženi na poznejši termin.

- petek, 8. oktober:

TRIGLAV - KRŠKO 4:0 (2:0)

* Kranj, gledalcev 150, sodniki: Lacković, Šprah, Burjan.

* Strelec: 1:0 Matić (33./11 m), 2:0 Matić (41.), 3:0 Matić (68.), 4:0 Matić (83.).

* Triglav: Čadež, Brkić, Šalja, Pavlović (od 78. Maksimović), Čeh, Matić (od 84. Skok Jekovec), Vuković, Kopač (od 84. Schweiger), Kim, Ivetić, Zlatkov (od 61. Jakupovič).

* Krško: J. Ribič, Bagola, Tomiček, Zukić, Bošković (od 53. Ž. Ribič), Tiganj (od 73. Regvar), Jurčec (od 53. Korošec), Predanič (od 73. Gale), Stopar, Bubnjević (od 73. Barać), Pezer.

* Rumeni kartoni: Čadež; Bošković, Tiganj, Bubnjević, Stopar.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 9. oktober:

15.30 VITANEST BILJE - RUDAR VELENJE

15.30 ROGAŠKA - BELTINCI KLIMA TRATNJEK

19.00 BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ - PRIMORJE

- nedelja, 10. oktober:

15.30 FUŽINAR VZAJEMCI - DRAVA

15.30 ILIRIJA 1911 - ROLTEK DOB

* Lestvica:

1. Triglav Kranj 11 9 1 1 23:6 28

2. Gorica 9 7 1 1 18:6 22

3. Roltek Dob 10 6 2 2 22:14 20

4. Rogaška 10 6 1 3 16:12 19

5. Fužinar Vzajemci 10 5 4 1 16:13 19

6. Nafta 1903 10 4 3 3 26:16 15

7. Rudar Velenje 10 5 0 5 17:16 15

8. Primorje 10 3 5 2 18:13 14

9. Vitanest Bilje 10 3 3 4 19:19 12

10. Krka 10 3 2 5 16:15 11

11. Beltinci Klima Tratnjek 10 2 5 3 11:15 11

12. Krško 11 2 3 6 15:28 9

13. Drava Ptuj 10 2 1 7 14:35 7

14. Ilirija 1911 10 1 3 6 10:17 6

15. Brežice 1919 Terme Čatež 10 1 3 6 10:25 6

16. Jadran Dekani 9 0 5 4 8:12 5

STA; M. K.