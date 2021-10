Trebanjski levi na krilih navijačev z odliko proti novincem

9.10.2021 | 08:35

Foto: Borut Dvornik

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so v 5. krogu lige NLB sinoči doma premagali Herz Šmartno s 37:23 (17:12).

* Dvorana OŠ Trebnje, sodnika: Kikel, Zupan.

* Trimo: Ristanović, Čudič 1, Slatinek Jovičič 1, Višček, Horvat 5, Didovič 3, Stanojević 3, Ončev 6 (3), Kotar, Potočnik 1, Udovič 2, Čulk, Grbič 8, Cirar 3, Glavaš 2 (1), Florjančič 2.

* Šmartno: Sadar, Muratovič, Kukovica, Je. Žižek, Ribarič 3 (1), Škrabanja 2, Pelko 2 (1), Justin 5 (1), Ju. Žižek 1, Cirar, U. Jerina, T. Jerina 1, Močnik 2, Avsec 3, Grum 4 (1).

* Sedemmetrovke: Trimo 5 (4), Šmartno 4 (4).

* Izključitve: Trimo 12, Šmartno 12 minut.

* Rdeči karton: /.

K favoriziranemu Trimu je tokrat prišel novinec v ligi, ki je v prejšnjem krogu vpisal svojo prvo zmago in tako nekoliko okrepil samozavest. Toda ekipa Uroša Zormana je vendarle prevladovala in ostala stoodstotna v prvenstvu, medtem ko je zasedba iz Šmartnega, ki se je povsem zavedala, kdo je favorit, ostala pri dveh prvenstvenih točkah.

Trebanjci so zaostajali le pri izidu 0:1, potem pa so si hitro priigrali tri oziroma štiri gole prednosti, v 17. minuti pa je Toše Ončev zadel za pet zadetkov naskoka, s takšno razliko pa so gostitelji vstopili tudi v drugi polčas.

V tem so hitro še povečali prednost, Filip Glavaš je v 34. minuti zadel že za 21:14, ko pa je vratar Aljoša Čudič v 44. minuti zadel za 27:17, je bil zmagovalec dokončno odločen. Največja razlika je znašala 14 golov.

Pri domači ekipi je bil z osmimi goli najboljši Lan Grbič, pri gostujoči pa Andraž Justin s petimi.

Uroš Zorman, glavni trener RK Trimo Trebnje:

“Čestitke fantom za zmago. Prikazali smo visok tempo igre vseh šestdeset minut in v takšnem ritmu bomo nadaljevali. Navijači so danes pričarali odlično vzdušje v dvorani, že zdaj pa fokus usmerjamo v gostovanje proti Kopru.”

Trimo bo v naslednjem krogu gostoval v Kopru.

* Izidi, 5. krog:

- petek, 8. oktober:

Trimo Trebnje - Herz Šmartno 37:23 (17:12)

Gorenje Velenje - Maribor Branik 38:22 (21:11)

Celje Pivovarna Laško - LL Grosist Slovan 40:29 (18:17)

Ljubljana - Jeruzalem Ormož 26:27 (11:13)

- sobota, 9. oktober:

19.00 Riko Ribnica - Urbanscape Loka

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Koper

19.00 Dobova - Sviš Ivančna Gorica

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 5 5 0 0 158:129 10

2. Celje Pivovarna Laško 5 5 0 0 175:125 10

3. Riko Ribnica 4 4 0 0 126:104 8

4. Gorenje Velenje 5 3 0 2 151:117 6

5. Urbanscape Loka 4 3 0 1 108:96 6

6. LL Grosist Slovan 5 3 0 2 129:135 6

7. Slovenj Gradec 2011 4 2 0 2 106:100 4

8. Ljubljana 5 2 0 3 141:149 4

9. Koper 4 1 0 3 99:106 2

10. Maribor Branik 5 1 0 4 129:155 2

11. Dobova 4 1 0 3 101:128 2

12. Herz Šmartno 5 1 0 4 131:169 2

13. Jeruzalem Ormož 5 1 0 4 129:153 2

14. Sviš Ivančna Gorica 4 0 0 4 98:115 0

STA; M. K.