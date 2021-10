Na prvem novomeškem dnevu odprtih vrat za starejše krepili vezi z društvi

9.10.2021 | 12:45

Fotografije: arhiv MONM

Novo mesto - Novomeška občina, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela in druga društva so v nakupovalnem središču pod Trško goro včeraj pripravili dan odprtih vrat, ki je nastal na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S tem so (podobno kot denimo v Šentrupertu) obeležili mednarodni dan starejših in seznanjali z dejavnostjo, s katero pomagajo pri ohranjanju duševnega zdravja starostnikov.

Društva so se starejšim in drugim predstavila s svojimi socialnimi programi za starostnike ter hkrati te povabila medse, občina pa jih je pozvala k uporabi občinskih storitev, ki so jih zasnovali in namenili za starejše občane, so sporočili z novomeške občine.

Med starajoči se družbi prijaznimi projekti so predstavili brezplačne prevoze za starejše in preostale ranljive skupine, storitev subvencioniranega toplega obroka za starejše in invalide, ter t. i. e-oskrbo oz. socialno-varstveno storitev, ki starostnikom prek asistenčnega klicnega centra omogoča celodnevno strokovno asistenco na daljavo.

Poudarili so tudi pomen društev pri medgeneracijskem sodelovanju in posledičnem zmanjševanju problematike osamljenosti starejših.

V Novem mestu sicer deluje deset društev upokojencev z raznoliko dejavnostjo, vanje pa se lahko vključijo vsi starostniki. Poleg teh pa se v življenja starostnikov z univerzo za tretje življenjsko obdobje dejavno vključuje tudi novomeški Razvojno izobraževalni center, so dodali.

Kot so ocenili, so s prvim dnevom odprtih vrat za starejše dosegli namen predstavitve programov nevladnih organizacij v Mestni občini Novo mesto, ki omogočajo vsem generacijam vključitev v socialne programe, "s katerimi omilijo marsikatero stisko posameznika ali družine, prav tako je bil izpolnjen cilj krepitve vezi med starostniki samimi", so še zapisali.

Na dnevu odprtih vrat za starejše so se ob Mestni občini Novo mesto in tamkajšnjem Društvu za razvijanje prostovoljnega dela predstavili še Društvo upokojencev Novo mesto, Medgeneracijsko društvo Žarek Novo mesto, Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Sonček - društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Center Sonček Novo mesto, Škofijska Karitas Novo mesto, novomeška enota Ozare Slovenija - Nacionalnega združenja za kakovost življenja, Slovensko združenje za pomoč pri demenci, Spominčice Dolenjske in Spominčica Novo mesto ter Društvo Tačke pomagačke.

M. K.