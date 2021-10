Težave zaradi nasprotovanj - iskali bodo nove različice poteka obvoznice

9.10.2021 | 16:00

Sodražica (foto: FB profil občine)

Sodražica - V Občini Sodražicai si zaradi preobremenjene državne ceste, ki poteka čez središče Sodražice, že dlje časa želijo obvoznico. Predlog trase zanjo je bil že pripravljen, a mu nasprotuje del prebivalstva, ki živi neposredno ob njej, zato bodo po besedah župana Blaža Milavca iskali nove rešitve.

Pripravljenih je bilo več predlogov trase, občinski svet pa jih je nameraval s spremembami občinskega prostorskega načrta tudi že vnesti v občinske prostorske akte. A je bil odziv dela javnosti odklonilen, zato so na zadnji seji občinskega sveta del, ki se nanaša na obvoznico, izvzeli iz sprememb občinskega prostorskega načrta.

Župan pravi, da nameravajo iskati nove možnosti umestitve obvoznice v prostor, pri čemer pa se zaveda, da gre za dolgotrajen in zapleten proces. "V Sodražici, ki leži v ozki dolini, je dobršen del zemljišč, ki ni pozidan, varovan kot poplavno območje, pobočja proti jugu so zavarovana z Naturo 2000, vmes so še kmetijska zemljišča. In tukaj najti primerno rešitev ni enostavno," je povedal župan.

Po njegovih besedah bo treba zdaj najprej preveriti, ali obstaja možnost, da se pod določenimi pogoji poseže v določena varovana območja. "Če to ne bo mogoče, se bodo morali ljudje odločiti, ali si bolj želijo obvoznice ali poglede na naravo," je dejal.

Obvoznica je sicer po njegovi oceni potrebna predvsem iz dveh razlogov. Državna cesta, ki leži na razvojnem koridorju od Novega mesta do Postojne, je obremenjena s tranzitnim prometom in poteka skozi središče Sodražice, neprednostno mimo osnovne šole, vrtca, doma za invalide in zdravstvene postaje. Drugi razlog pa je, da gredo sodobni urbanistični trendi v smeri umikanja tranzitnega promet iz samega jedra naselij, pravi župan. Ta ocenjuje, da ima Sodražica velik potencial, če ne bo obremenjena s prometom.

V občini so sicer spomladi začeli tudi z obnovo in izgradnjo pločnikov na državni cesti v naselju Žimarice, ki je drugo največje naselje v občini in kjer so obnovo težko čakali že nekaj let. Po besedah Milavca, bodo poleg obnove same ceste, ob njej zgradili še pločnike, javno kanalizacijo in obnovili vodovod. Projekt je ocenjen na okoli dva milijona, od katerih občina prispevala okoli 20 odstotkov. Pogodbeni rok za končanje del na terenu je do poletja prihodnje leto.

STA; M. K.