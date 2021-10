Hudorovac obsojen tudi za drugi rop župnika

Ljubljana/Novo mesto - Ljubljansko okrožno sodišče je Milenka Hudorovca zaradi januarskega ropa župnika v Rovtah pri Logatcu obsodilo na tri leta in deset mesecev zapora. Pred slabim mesecem so mu izrekli kazen tri leta zaporne kazni zaradi ropa v Višnji Gori decembra lani. Hudorovac je obakrat trdil, da ni kriv.

Hudorovac je po pisanju medijev v petek pred sodnim senatom pod vodstvom Marka Justina zatrdil, da kaznivega dejanja v Rovtah pri Logatcu ni naredil. "Tega ne bom storil nikoli v življenju. Odkrito povem, raje naredim samomor," je dejal. A sodni senat ga je spoznal za krivega, nato pa sta ga pravosodna policista odpeljala nazaj v pripor.

Sodnik je povedal, da je bilo pričanje 71-letnega župnika Ivana Petriča prepričljivo in verodostojno. Roparji so ga napadli, zvezali in iz župnišča odnesli okoli 12.000 evrov. Štirje obtoženi so rop priznali in bili za dejanje obsojeni. Vse so policisti prijeli še isto noč v istem avtu na poti domov v Novo mesto, vendar je Hudorovac trdil, da se je tam znašel slučajno.

