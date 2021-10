Dnevne okužbe padajo, v bolnišnicah pa več covidnih bolnikov

9.10.2021 | 13:50

Foto: Bobo

V petek so v Sloveniji opravili 4610 PCR-testov in z njimi potrdili 883 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

V primerjavi s predhodnim petkom se je število okužb znižalo za 11 odstotkov. Število dnevno pozitivnih tako pada že ves teden. Delež pozitivnih testov v petek je sicer znašal 19,1 odstotka. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 11.719 aktivnih primerov okužbe, kar je 120 manj kot dan prej.

V bolnišnicah je bilo danes 423 covidnih bolnikov, 10 več kot v petek. Od tega jih je 120 na intenzivnih oddelkih. V petek je sicer umrlo osem oseb, ki so bile v zadnjih 28 dneh pozitivne na testu na koronavirus.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.134.696 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 1.040.904 prebivalcev, kar je 49 odstotkov celotnega prebivalstva, 59 odstotkov med starejšimi od 18 let in 70 odstotkov starejših od 50 let. V petek so sicer cepili 8985 ljudi.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 30 covidnih bolnikov (včeraj 29), od tega osem na intenzivni terapiji. Dva nova pacienta so sprejeli in enega odpustili.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 15, Kočevje 13, Trebnje 9, Črnomelj 8, Šmarješke Toplice 6, Metlika 5, Straža in Mirna 4, Šentrupert in Mokronog Trebelno 2, Ribnica, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Osilnica 1

Posavje - Krško 7, Brežice, Sevnica in Radeče 6

M. K.