Na Muljavi poteka obnova kulturnega doma in objekta kmetijske zadruge

10.10.2021 | 11:10

Dela na Muljavi (vse fotografije; Občina Ivančna Gorica; G. S.)

Podpis pogodbe s podjetjem PAM

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica skupaj s Kmetijsko zadrugo Stična obnavlja zunanjost objekta na Muljavi, v katerem domujeta Kulturni dom Muljava ter trgovina in bar v lasti Kmetijske zadruge (KZ) Stična. Dela v skupnem znesku okoli 143.000 evrov bodo dokončali do sredine novembra.

Kot so sporočili iz občine, obnova objekta na Muljavi obsega rušitvena dela, zamenjavo stavbnega pohištva za občinski del, izdelavo in montažo vetrolova, nadstreška ter fasaderska dela vključno z napuščem.

Gradbeno-obrtniška dela izvaja novomeško podjetje PAM gradbeno obrtniški inženiring. Pogodbi v višini dobrih 88.000 evrov z DDV za del, ki ga ima v lasti Krajevna skupnost Muljava, in 55.000 evrov z DDV za del, ki ga ima v lasti KZ Stična, sta z direktorjem podjetja PAM Alešem Plavcem nedavno podpisala župan Dušan Strnad in direktorica KZ Stična Milena Vrhovec.

Športno igrišče

Pri podružnični šoli Muljava pa so včeraj odprli prenovljeno večnamensko športno igrišče. Gradbena dela so obsegala obnovo asfaltne površine in podaljšanje igrišča na vzhodni strani, zamenjavo lovilne mreže in športne opreme, povečanje betonskih tribun ter odstranitev dreves.

Težavo z zastajanjem vode na igrišču so uredili z novim odvodnjavanjem, speljanim v ponikovalnico. Po obnovi se na igrišču lahko igra nogomet, rokomet, košarka na dveh koših, na novo pa je zarisano tudi odbojkarsko igrišče z vso pripadajočo opremo. Igrišče ima novo elektro inštalacijo, na novo pa je osvetljen z reflektorji. Uredili so brežine in oporne zidove ter dodali parkirišča za avtomobile in za kolesa.

Vrednost investicije znaša nekaj manj kot 90.000 evrov, dela je izvedlo krško podjetje Eltim.

Kolesarska pot

Proti Muljavi svojo podobo dobiva tudi kolesarska pot. Občina namreč nadaljuje s projektom izgradnje kolesarskih povezav na relaciji od Stične do Muljave. V okviru projekta bo urejenih dobrih devet kilometrov kolesarskih povezav - od tega bo polovico kolesarske povezave potekalo po novo zgrajenih kolesarskih površinah, druga polovica pa po obstoječih javnih cestah.

Kolesarske poti skupaj s pešpotjo so že urejene na območju Vzgojno-izobraževalnega centra Ivančna Gorica. Na tem delu sta kolesarski in sprehajalni pas zarisana s talnimi oznakami, odsek od šolskega centra proti Stični pa je v fazi priprave na asfaltiranje.

Gradnja kolesarskih poti poteka tudi v centru Ivančne Gorice in ob regionalni cesti proti Muljavi, ki je v teh dneh dobila asfaltno podlago. Sledi še ureditev dostopne ceste za kolesarje na odseku proti Oslici in nato do Jurčičeve domačije. Prav tako bo delna preureditev za potrebe kolesarske poti sledila še na odseku lokalne ceste Mleščevo-Malo in Veliko Črnelo, so še sporočili z občine.

M. K.