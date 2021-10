FOTO: Najboljšega je scmaril strojevodja

10.10.2021 | 13:00

Lada Blatnika in njegovega sina (desno) so ves čas nadzirali firbci, navijači in tudi tekmeci. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V Novem mestu so v preteklosti kdaj že pripravili kakšno golažijado, tekmovanje v kuhanju priljubljene mesno-zelenjavne jedi, ki ima svoje korenine pri madžarskih pastirjih, a uradno je bilo včerajšnje tekmovanje na Glavnem trgu 1. novomeška golažijada.

V zavodu Situla so jo kanili pripraviti že lani, a so jim načrte prekrižali epidemiološki ukrepi, letos pa je šlo lažje in včeraj dopoldne se je v sklopu Novomeške tržnice v kuhanju golaža pomerilo deset ekip, nekatere bolj, druge manj izkušene, po mnenju strokovne komisije pa bi prav vseh deset golažev lahko brez skrbi ponudili tudi gostom v gostilni.

Mojster Damjan Fink je podal najbolj strokovno oceno, ki pa se ni bistveno razlikovala od ocen ostalih članov komisije. (foto: I. Vidmar)

A zmagovalec je bil nesporen, najboljši golaž sta skuhala Blatnikova dva, Lado in Gašper, oče in sin. Njuni mojstrovini je prvo mesto namenilo kar pet od šestih članov komisije. Blatnikova ob prijavi še nista vedela, kako bi poimenovala svojo ekipo in tudi ko je bilo treba začeti rezati čebulo, se ga nista spomnila. Tako je vse do razglasitve zmagovalcev ob njunih imenih ostalo zapisano Ne vem še imena. Tudi to je lahko ime, še sploh če v kotličku pred stojnico s tem napisom brbota najboljši golaž.

Franci Judež je razglasil zmagovalca - Lada in Gašperja Blatnika, ki sta sestavljala ekipo Ne vem še imena. (foto: I. Vidmar)

Lado je spreten kuhar. »Rad in z velikim veseljem kuham,« pravi. Njegov golaž je natanko tak, kakršen golaž mora biti, polnega okusa, nobena začimba v njem ne prevladuje, je ravno prav slan, omaka je gladka, meso ravno prav kuhano, sočno in okusno. Lado je vešč tudi kuhanja golaža v veliko večjih posodah, saj je to jed večkrat pripravljal tudi za več sto ljudi, pa ne le golaža, tudi obare in druge jedi na žlico iz bogate dediščine slovenske kuhinje. Nekoč je skuhal kurjo obaro za 600 ljudi. Po poklicu je pa strojevodja in zaposlen v slovenski vojski. Pravi, da zadnja leta ne kuha več na tako velikih prireditvah, a svoje veščine kljub temu ni pozabil.

Drugi najboljši golaž so pripravili Štirje mušketirje, tretje mesto pa so na lastno presenečenje skuhali mladeniči, ki so svojo posadko poimenovali Prvič kuhamo golaž. Na tekmovanje so prišli z receptom na papirju, ki so ga natisnili z neke kuharske spletne strani, vse naredili po navodilih in uspeli.

Poimenovali so se Prvič kuhamo golaž. Na tekmovanje so prišli z receptom na papirju, ki so ga natisnili z neke kuharske spletne strani, vse naredili po navodilih in uspeli. (foto: I. Vidmar)

Kot je povedal vodja organizacije Franci Judež, je bila letošnja golažijada bolj za test, zato je niso širše oglaševali in temu primerno je bila tudi udeležba nekoliko manjša, naslednje leto pa jo bodo zastavili širše, jo pripravili celo dvakrat, eno na primer v sklopu Tedna cvička, na drugem tekmovanju pa bi namesto golaža morda tekmovali v kuhanju ričeta.

»Za vse tekmovalce smo se potrudili zagotoviti enake pogoje, zato so vsi dobili enake kotličke, meso in čebulo pa stojnico in plinski gorilnik, za začimbe in druge dodatke, na primer vino, pa so morali poskrbeti sami, saj je to del recepta, ki ga ima vsak kuhar svojega. Kakovost golažev je presenetljiva, saj je bil tudi najslabše ocenjeni dovolj dober, da bi ga brez težav gostom ponudili v praktično katerikoli gostilni. Sprva smo nameravali ocenjevalno komisijo sestaviti iz novomeških gostilničarjev, a se je naša prireditev pokrila z dnevom restavracij, tako da je v komisiji od pravih strokovnjakov sodeloval le mojster Damjan Fink, vendar so bile njegove ocene zelo usklajene z ocenami ostalih članov, zmagovalec pa je bil nesporen, saj je zbral skoraj še enkrat več točk kot tekmeci,« je o letošnji 1. novomeški golažijadi povedal Franci Judež.

I. Vidmar

Galerija