Nesreča pri Gradcu; zagozdeno vejevje pod mostom

10.10.2021 | 09:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 12.04 sta pri naselju Gradac, občina Metlika, trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili po vozišču razlite motorne tekočine in nudili pomoč pri prenosu poškodovanih do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so dve osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci cestnega podjetja so poskrbeli za zavarovanje kraja s prometno signalizacijo in očistili cestišče.

Vejevje pod mostom

Včeraj ob 7.55 se je pri naselju Potok, občina Straža, pod lesenim mostom čez reko Krko zagozdilo vejevje in ogrožalo varnost mostu. Gasilci PGD Vavta vas so odstranili in očistili vejevje izpod mostu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, TP BUŠINJA VAS, TP IMV SUHOR in TP TPV Suhor 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.