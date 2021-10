Za uvod v prvenstvo zmagal le ŠD SU

10.10.2021 | 08:15

Krkašice so prvoligaški krst proti eni od favoriziranih ekip v 1. SNTL začele navkljub porazu spodbudno. Od leve proti desni: sestri Kastelic in Ana Blatnik. (foto: NTK Krka)

V prvem krogu 1. SNTL za moške so bile odigrane tri tekme, tekma med Savinjo I in Kemo Puconci I bo na sporedu, 15. oktobra, do zmage doma pa je prišel le aktualni državni prvak, Inter Diskont, ki je s 5:0 premagal Xiom Muto. Brez izgubljenega niza je do dveh točk prišel tudi ŠD SU, več dela pa je imel pri novincu v ligi, Vesni, Maribor, ki je zmagal s 5:2. Do pomembne zmage je v gosteh prišel tudi Kajuh-Slovan, ki je bil s 5:3 boljši od Krke. V 1. SNTL sta bili odigrani le dve tekmi, Kajuh-Slovan je v derbiju uvodnega kroga v gosteh premagal Arrigoni s 5:2, s 5:2 pa je bila doma proti Krki boljša tudi Letrika.

Novomeški ŠD SU (brata Jure in Uroš Slatinšek z dvema zmagama ter Jožko Omerzel z eno) so z zmago v Mengšu samo potrdili, da upravičeno sodijo v najožji krog favoritov za naslov državnega prvaka.

Oslabljena Krka brez Lorencia Lupulescuja, ki je zapustil Krko in poškodovanega Tilna Novaka, v svoji dvorani ni uspela premagati Kajuh-Slovan. Za goste sta se s po dvema zmagama izkazala Andraž Novak in 17-letni Mihael Kocjančič, eno pa je dodal še dve leti starejši Anže Zrimšek Žiger. V domači ekipi je Neven Krković dobil vse tri dvoboje.

Izidi 1. kroga v 1. SNTL za moške

Prvi prvoligaški nastop za krkašice



Do dveh posamičnih zmag je v svojem prvem prvoligaškem nastopu v samostojni Sloveniji prišla tudi ženska ekipe Krke. Po eno zmago sta vpisali Kim Kastelic in Ana Blatnik, v domači ekipi pa Sara Tokić v treh dvobojih ni oddala niti niza, dvakrat pa je bila uspešna še Eva Cerkvenič.

Izidi 1. kroga v 1. SNTL za ženske

S prvenstvom začeli tudi v 2. SNTL moški

Po prvem krogu v 2. SNTL moški so z dvema zmagama v vodstvu Rakek, Arrigoni in Tempo, brez poraza je tudi še Ilirija, vendar je odigrala le eno tekmo. S 5:2 je v gosteh premagala Melamin. Trenutno vodilni Rakek je v obeh domačih tekmah zmagal s 5:1, dopoldne Soboto, popoldne pa še Kemo Puconce I. Več dela je imel s Pucončani lanskoletni prvoligaš Arrigoni, ki je slavil s 5:3, s 5:2 pa so Izolčani premagali še Soboto. Najbolj napet dvoboj prvega kroga je bil v Mengšu, kjer je Tempo s 5:4 premagal mlado domačo ekipo, pošteno pa so se morali Velenjčan potruditi tudi v Lučah, da so s 5:3 strli odpor Savinje II. Savinjčani so pred tem s 5:3 premagali Ptuj, ki je z 1:5 praznih rok ostal tudi v Mengšu.

Izidi 1. kroga v 2. SNTL za moške

V 3. SNTL Savinja in NTK B2 z dvema ekipama

Največ razlogov za zadovoljstvo po prvem krogu 3. SNTL ima Savinja III, ki je po zmagi s 5:0 proti Gorici, s 5:1 zmagala še proti Letriki. Do dveh zmag je prišel tudi NTK B2 I, ki je v Novem mestu s 5:1 premagal Krko II, nato pa v Metliki domačo ekipo še s 5:2. Z dvema zmagama se lahko pohvali še Logatec, ki je v prvi tekmi s 5:3 ugnal ŠD SU II, v drugi pa Vrhniko s 5:2. Po enkrat so v uvodnem krogu zmagali Metlika, ki je bila s 5:2 boljša od NTK B2, Letrika, ki je s 5:2 premagala Savinjo IV, Krka II z zmago nad NTK B2 II in Gorica, ki je Savinjo IV premagala s 5:3.

Izidi 1. kroga v 3. SNTL za moške

