Brežičani doma izgubili

10.10.2021 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Brežice - Nogometaši v 2. slovenski ligi so včeraj igrali še tri tekme 11. kroga. Velenjski Rudar je slavil v Biljah z 2:0, čeprav je več kot polčas igral z igralcem manj. Beltinci so zmagali z 1:0 v Rogaški Slatini, Primorje pa v Brežicah z 1:0.

Že v petek so nogometaši Triglava povečali prednost, potem ko so zanesljivo premagali Krško s 4:0. Absolutni junak tekme je bil Tin Matić, ki je prispeval vse štiri gole. V zadnjih štirih krogih je zadel kar osemkrat in je z desetimi goli prvi strelec lige.

V nedeljo bosta še obračuna Fužinar - Drava in Ilirija - Dob. V tem krogu bi morali biti še tekmi Gorica - Nafta 1903 in Krka - Jadran Dekani, a sta preloženi na poznejši termin.

- petek, 8. oktober:

TRIGLAV - KRŠKO 4:0 (2:0)

* Kranj, gledalcev 150, sodniki: Lacković, Šprah, Burjan.

* Strelec: 1:0 Matić (33./11 m), 2:0 Matić (41.), 3:0 Matić (68.), 4:0 Matić (83.).

* Triglav: Čadež, Brkić, Šalja, Pavlović (od 78. Maksimović), Čeh, Matić (od 84. Skok Jekovec), Vuković, Kopač (od 84. Schweiger), Kim, Ivetić, Zlatkov (od 61. Jakupovič).

* Krško: J. Ribič, Bagola, Tomiček, Zukić, Bošković (od 53. Ž. Ribič), Tiganj (od 73. Regvar), Jurčec (od 53. Korošec), Predanič (od 73. Gale), Stopar, Bubnjević (od 73. Barać), Pezer.

* Rumeni kartoni: Čadež; Bošković, Tiganj, Bubnjević, Stopar.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 9. oktober:

VITANEST BILJE - RUDAR VELENJE 0:2 (0:0)

* Bilje, gledalcev 100, sodniki: Kovačič, Kranjc, Špur.

* Strelci: 0:1 Batistić (69.), 0:2 Te. Jukić (86.).

* Bilje: Lipičar, Židan (od 70. Martinović), Batič, Kladar, Slavec, Jalinous, Erniša, Jermol (od 73. M. Žižmond), Basholli (od 66. L. Žižmond), Brešan (od 46. Peršič), Breganti.

* Rudar: Žiger, Ti. Jukić, Tubić (od 80. Musa), Saramago (od 72. Vošnjak), Spudić, Kočar (od 72. Barič), Jovan, Hrovat, Jovanović (od 60. Majcenović), Rudonja, Batistić (od 80. Te. Jukić).

* Rumeni kartoni: Spudić; Jovanović, Vošnjak; Jermol, Batič.

* Rdeči karton: Spudić (42.).

ROGAŠKA - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 0:1 (0:0)

* Rogaška Slatina, gledalcev 180, sodniki: Begič, Mikača, Čiča.

* Strelec: 0:1 Zeljković (58.).

* Rogaška: Vunderl, Matošević, Ptiček, Pirtovšek, Golob, Majcen (od 78. Ferčec), Thalisson (od 84. Gobec), Krajnc, Andjelić, Muzaferović (od 59. Neskič), Ploj.

* Beltinci: Zver, Žaler, Zeljković, Kuzma, Sočič, Rantaša, Maučec, Antolin (od 79. Džumhur), Cener (od 89. Klobasa), Marič (od 69. Hari), Grobelnik (od 79. Pihler).

* Rumeni kartoni: Andjelić, Thalisson, Majcen, Ploj; Maučec, Cener, Sočič, Džumhur.

* Rdeči karton: /.

BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ - PRIMORJE 0:1 (0:0)

* Brežice, gledalcev 80, sodniki: Novarlić, Benc, Friš.

* Strelec: 0:1 Kodermac (47.).

* Brežice: Goričar, Femec, Mitrović, Kocjančič, Brkić (od 67. Ruedl), Gorenc (od 60. Regović), Brekalo, Gradišar, Vujčić, Sivonjić, Mrvič (od 76. Perišić).

* Primorje: Pintol, Badžim, Dobnikar, Dedić, Jalinous, Itrak, Bobarić (od 66. Štrukelj), Zavnik (od 87. Kuraj), Perko (od 46. Nagode), Kodermac (od 90. Čakš), Džuzdanović.

* Rumeni kartoni: Femec, Sivonjić, Gradišar; Bobarić.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 10. oktober:

15.30 FUŽINAR VZAJEMCI - DRAVA

15.30 ILIRIJA 1911 - ROLTEK DOB

* Lestvica:

1. Triglav Kranj 11 9 1 1 23:6 28

2. Gorica 9 7 1 1 18:6 22

3. Roltek Dob 10 6 2 2 22:14 20

4. Rogaška 11 6 1 4 16:13 19

5. Fužinar Vzajemci 10 5 4 1 16:13 19

6. Rudar Velenje 11 6 0 5 19:16 18

7. Primorje 11 4 5 2 19:13 17

8. Nafta 1903 10 4 3 3 26:16 15

9. Beltinci Klima Tratnjek 11 3 5 3 12:15 14

10. Vitanest Bilje 11 3 3 5 19:21 12

11. Krka 10 3 2 5 16:15 11

12. Krško 11 2 3 6 15:28 9

13. Drava Ptuj 10 2 1 7 14:35 7

14. Ilirija 1911 10 1 3 6 10:17 6

15. Brežice 1919 Terme Čatež 11 1 3 7 10:26 6

16. Jadran Dekani 9 0 5 4 8:12 5

STA; M. K.