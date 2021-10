Novinci iz Ivančne Gorice do prvih točk v Ligi NLB, Ribnica s prvim porazom v novi sezoni

10.10.2021 | 08:50

Ribničani so sinoči doma izgubili prvič v tej sezoni. (foto: RD Riko Ribnica)

Rokometno tekmovalno dogajanje sobotnega večera je postreglo s tremi napetimi dvoboji. Novinec v Ligi NLB, SVIŠ Ivančna Gorica, je po napeti končnici prišel do prve zmage. Ekipa iz Ivančne Gorice je v gosteh ugnala rokometaše iz Dobove z rezultatom 25:24. Odlično predstavo so prikazali tudi Škofjeločani, ki so domači ekipi iz Ribnice zadali prvi poraz v novi sezoni in slavili zmago z rezultatom 28:27. Na zadnji tekmi sta si po točko razdelila ekipi Slovenj Gradca in Kopra (25:25).

Na štirih tekmah, ki so potekale v petek, so se novih točk veselili rokometaši Gorenja Velenja, Trima Trebnjega, Celja Pivovarne Laško in Jeruzalema Ormoža.

Dobova - Sviš Ivančna Gorica 24:25 (11:11)

Rokometaši iz Dobove so na tekmi 5. kroga lige NLB izgubili proti Sviš Ivančni Gorici s 24:25 (11:11).

* Športna dvorana, gledalcev 140, sodnika: Sok in Lah.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Glogovšek 1, Šafranko 3 (1), Dragan 3, Luzar, Matjašič, Kučič 1, Rantah 5, Kamnikar 4, Mladkovič 3, Mlakar 2, Ferenčak 2, Kozolić, Meris, Mijušković.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Struna, Tekavec 2, Bevec 2, Knez, Zavodnik 4, Tekavčič, Kutnar 2, Pirnat 1, Marojevič 8 (4), Sašek 3, Košir 1, Košir, Vidmar 2, Ropič.

* Sedemmetrovke: Dobova 3 (1), Sviš Ivančna Gorica 4 (4).

* Izključitve: Dobova 10, Sviš Ivančna Gorica 8 minut.

* Rdeči karton: Košir (33.).

V elitni rokometni ligi ni več ekip brez osvojenih točk. Kot zadnjim je to uspelo rokometašem iz Ivančne Gorice, ki so po prvi zmagi v Dobovi z zadnjega napredovali na deseto mesto. Osmoljenci včerajšnje tekme so po četrtem porazu v nizu, doslej so bili uspešni le na uvodni tekmi v Slovenj Gradcu, nazadovali na 13. mesto.

V izjemno izenačenem obračunu se je zmaga najprej nasmihala Posavcem, ki so si v 54. minuti priigrali dva gola prednosti (23:21). A gosti niso obupali, v končnici tekme so prek Klemna Straška in Simona Vidmarja najprej izenačili na 23:23, v izjemno razburljivi končnici pa je zmagoviti gol dosegel Aljaž Kutnar.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Marko Marojević z osmimi, v domači pa Nik Rantah s petimi goli.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, ekipa iz Dobove pa v Mariboru.

IZJAVI PO TEKMI

Klemen Mlakar, rokometaš Dobove: "Priprava na tekmo je bila zahtevna zaradi številnih poškodb. Dan pred tekmo smo se komaj vsi zbrali na treningu. Doživeli smo razočaranje. Tako tekmo bi enostavni morali dobiti, tako da ostaja grenak priokus."

Aleksander Polak, trener SVIŠ Ivančne Gorice: "V Dobovo smo prišli z mislijo po zmagi. Zavedali smo se, da bo tekma zahtevna. Fantje so verjeli v zmago in cel teden smo se pripravljali, da lahko osvojimo prvi točki. Nismo odigrali popolne tekme, naredili smo preveč tehničnih napak, a na koncu zmagali. Zelo smo veseli pomembnih dveh točk. Gremo naprej pozitivno v nov teden in verjamem, da bodo nove točke še prihajale."

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 27:28 (14:17)

Rokometaši Urbanscapa Loke so v gosteh premagali Riko Ribnico z 28:27 (17:14).

* ŠC Ribnica, gledalcev 128, sodnika: Marinkovič in Vidali.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Šolaja, Bogdanović 4, Žagar 4 (1), Ljevar 1, Ranisavljević, Miličevič 6, Nosan 4, Cimerman 1, Simić 1, Pucelj 3, Nosan 1, Buneta 2 (1).

* Urbanscape Loka: Dolenc, Stanojlović 1, Juričan, Dolenc 1, Cingesar 3, Jamnik 3, U. Pipp 9 (1), Mali, M. Pipp 3, Bergant 1, A. Jesenko 7 (1), Damjanović, M. Jesenko, Belič-Pfajfar, Derlink, Jankovskij.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (2), Urbanscape Loka 6 (2).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Urbanscape Loka 12 minut.

* Rdeči karton: M. Pipp (43.).

Rokometaši iz Ribnice so prvič v tej sezoni ostali praznih rok. Na osrednji tekmi kroga so jih na kolena položili Škofjeločani, oboji pa imajo po štirih zmagah in enem porazu dve točki manj od vodilnih Celjanov in Trebanjcev.

Izbranci domačega trenerja Roberta Beguša so imeli večji del prvega polčasa nadzor na igrišču, po vodstvu z 12:10 v 22. minuti pa se jim v končnici prve polovice tekme močno zalomilo, kar so Škofjeločani izkoristili in po delnem izidu 7:2 na veliki odmor odšli s prednostjo treh golov (17:14).

Rokometaši iz dežele suhe robe so z odločno predstavo v 37. minuti ujeli Gorenjce (18:18), ki pa so se v nadaljevanju le zbrali in si v 55. minuti znova priigrali dva gola prednosti (26:24).

Gostitelji so jih po dveh golih Ilije Bogdanovića ujeli in izenačili na 26:26, v izjemno napeti končnici pa je za Gorenjce zmagoviti gol prispeval Grega Jamnik.

V škofjeloški ekipi sta bila najbolj učinkovita Urban Pipp z devetimi in Aljaž Jesenko s sedmimi goli, vratar Luka Stanojlović pa je zbral 12 obramb. V ribniški zasedbi je Uroš Miličević dosegel šest golov, poleg njega se je izkazal vratar Sando Meštrić s 15 obrambami.

Zasedba iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostila Celje Pivovarno Laško, ekipa iz Škofje Loke pa Sviš Ivančno Gorico.

IZJAVI PO TEKMI

Jan Pucelj, rokometaš Rika Ribnice: "Slaba tekma je za nami. Začeli smo zadovoljivo, nato pa padli v mlin hitrega rokometa gostov. Do konca tekme smo jih ujeli, vendar smo se na koncu sami premagali z določenimi tehničnimi napakami in zgrešenimi streli. Rokometašem Urbanscapa Loke bi čestital na zasluženi zmagi, mi pa bomo iskali točke na prihodnjih tekmah. Ob tem bi povabil domače navijače na derbi naslednjega kroga proti Celju že ta petek."



Aljaž Jesenko, rokometaš Urbanscapa Loke: "Zahtevna tekma. Vedeli smo, da bo tekma izenačena in se bomo mogli boriti do zadnje sekunde. Danes smo lahko videli odlično obrambo in pametno igro v napadu. Na koncu smo bili srečnejši. Ob večji zbranosti bi tekmo lahko morda dobili že prej. Pohvalil bi svojo ekipo in upam na podobno nadaljevanje."

Izidi 5. kroga rokometne lige NLB in lestvica.

* Izidi, 5. krog:

- petek, 8. oktober:

Trimo Trebnje - Herz Šmartno 37:23 (17:12)

Gorenje Velenje - Maribor Branik 38:22 (21:11)

Celje Pivovarna Laško - LL Grosist Slovan 40:29 (18:17)

Ljubljana - Jeruzalem Ormož 26:27 (11:13)

- sobota, 9. oktober:

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 27:28 (14:17)

Slovenj Gradec 2011 - Koper 24:24 (9:9)

Dobova - Sviš Ivančna Gorica 24:25 (11:11)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 5 5 0 0 175:125 10

2. Trimo Trebnje 5 5 0 0 158:129 10

3. Riko Ribnica 5 4 0 1 153:132 8

4. Urbanscape Loka 5 4 0 1 136:123 8

5. Gorenje Velenje 5 3 0 2 151:117 6

6. LL Grosist Slovan 5 3 0 2 129:135 6

7. Slovenj Gradec 2011 5 2 1 2 130:124 5

8. Ljubljana 5 2 0 3 141:149 4

9. Koper 5 1 1 3 123:130 3

10. Sviš Ivančna Gorica 5 1 0 4 123:139 2

11. Jeruzalem Ormož 5 1 0 4 129:153 2

12. Maribor Branik 5 1 0 4 129:155 2

13. Dobova 5 1 0 4 125:153 2

14. Herz Šmartno 5 1 0 4 131:169 2

STA; M. K.