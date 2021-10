Panvita Pomgrad ugnala novomeške odbojkarje

10.10.2021 | 09:10

Novo mesto - V Novem mestu sta se v drugem krogu prvenstva pomerila Krka in Panvita Pomgrad. Bolje so se odrezali gosti iz Murske Sobote, ki so slavili zmago v štirih nizih (20, -20, -19, -20) in s tem prvih točk v novi sezoni. Najbolj razpoložena sta bila Rojnik in McConnell (15), pri Krki pa Čopi in Travnik (14).

Športna dvorana Marof, 9. oktober 2021. Gledalcev: 100. Sodnika: Dejan Perčič, Franci Kramar

Krka: Hafner 2, Erpič 3, Čopi 14, Borin (L), Travnik 14, Kožar 1, Pulko 9, Lavrič 2, Peterlin 7, Hvala, Lindič 2, Jaklič (L), Renko, Koncilja 2. Trener: Tomislav Mišin.

Panvita Pomgrad: Vori (L), Vinkovič 12, McConnell 15, Drvarič 5, Vrabl (L), Radović, Rojnik (15), Lakner 9, Bedrač 9, Fužir, Novak (L), Hafner 1, Grabar. Trener: Dejan Fujs.

Tekmo so bolje odprli gostitelji. Čopi je z dvema zaporednima asoma načel težave na sprejemu gostov, ki so se nadaljevale tekom niza. Domači so odlično delovali tudi v elementu blok-obrambe, tako da so Prekmurci le stežka dosegali točke v napadu. Pri zaostanku s 16:10 je gostujoči trener Fujs izkoristil že drugi polminutni odmor, a Krkaši se sprva niso pustili zmesti. Nekaj minut zatem je Rojnik z asom zmanjšal zaostanek na vsega tri točke, nakar je z odmorom reagiral domači trener Mišin. Njegovi varovanci so v končnici nato zaigrali zanesljivo, po dolgi in lepi izmenjavi pa je niz v domačo korist s 25:20 odločil Travnik.

Gostje so v drugem nizu pokazali povsem drugačen obraz in hitro povedli s 4:8. Prednjačila sta predvsem Vinkovič in McConnell. Domači so v primerjavi s prvim nizom imeli precej več težav na sprejemu, posledično je padla tudi napadalna učinkovitost. Pri vodstvu gostov s 16:21 je bilo že jasno, da bo drugi niz pripadel Panviti. Z blokom za 20:25 ga je odločil McConnell.

Trener domačih je v tretjem nizu v igro poslal Erpiča in Peterlina. Ekipi sta si bili do 14. točke povsem blizu, nato pa so pobudo začeli prevzemati gosti. Drvarič je lepo razigraval svoje napadalce, ki so učinkovito prebijali blok domačinov. Poleg težav na sprejemu je v končnici povsem izzvenel tudi domači napad. Medle poskuse so Prekmurci zlahka lovili in njihova prednost je rasla. Mišin je poskušal z menjavami, toda želenega učinka ni bilo. Drvarič je z blokom gostom priigral 23. točko, takoj zatem je Lakner z novim blokom priigral prvo zaključno žogo, niz pa so z lastno napako zapečatili domači.

V četrtem nizu je Mišin ponovno premešal postavo. Na mesto korektorja se je preselil Travnik, na sprejem se je vrnil Čopi, mesto blokerja pa je zasedel mladi Nik Lavrič, ki je v igro vstopil sicer že v tretjem nizu. Tudi večji del četrtega niza je bil izenačen, v končnico pa so po zviti akciji gostujočega podajalca Drvariča z 19:21 vstopili gosti. V pravem momentu je gostujoči trener na servis poslal mladega Hafnerja, ki se je za dano priložnost zahvalil z asom za 20:23. Prvo zaključno žogo gostom so z napako podarili kar domačini sami, že v naslednji akciji pa je napad za zmago izkoristil Rojnik (20:25).

Nik Lavrič, Krka: "Dobil sem več priložnosti, kot sem pričakoval. S svojo predstavo sem zadovoljen, toda zmanjkal nam je želeni ekipni uspeh. Menim, da je tekmo odločil slabši sprejem, pa tudi servisov smo precej zgrešili. Na treningih bomo morali delati na servisu in sprejemu, več agresivnosti bomo morali pokazati tudi v napadu in se naučiti iz današnjih napak."

Jakob Rojnik, Panvita Pomgrad: "Po mojem mnenju je odločilo to, da smo bili v končnicah bolj zbrani. Celotna tekma je bila zelo izenačena, vseskozi smo se borili. Na koncu je kakšen dober servis, kakšen dober napad odločil, da se je vse skupaj obrnilo v našo korist. Hitro pa bi lahko bilo povsem drugače, če bi se kakšna točka obrnila Krki."

S. V.; foto: MOK Krka

