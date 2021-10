Občina Loški Potok nagradila najzaslužnejše

10.10.2021 | 10:15

Foto: Občina Loški Potok

Loški Potok - V počastitev občinskega praznika, ki ga občina Loški Potok praznuje 4. oktobra v spomin na dan, ko se je leta 1875 v osnovni šoli v Loškem Potoku začel redni šolski pouk, so v dvorani večnamenskega objekta na Hribu v Loškem Potoku na slavnostni seji pred kratkim podelili občinska priznanja. Slovesnosti so se zaradi ukrepov v zvezi z zaščito pred koronavirusom udeležili le občinski svetniki, predsedniki vaških skupnosti ter nekaj drugih posameznikov.

Slavnostni govornik na prireditvi župan Ivan Benčina je najprej opozoril na neodgovorno ravnanje dela občanov glede zaščite pred koronavirusom ter hkrati izrazil upanje, da se bo to spremenilo. Nato je orisal delo in projekte, ki v občini potekajo oziroma so potekali v letošnjem letu.

V kulturnem programu so nastopili Potoški fantje, osrednji del slovesnosti pa je bila podelitev občinskih priznanj. Ker minulo leto zaradi epidemioloških razmer prireditve ob občinskem prazniku ni bilo, je bilo najprej podeljeno lanskoletno priznanje. Listino občine Loški Potok za leto 2020 je prejela pevska skupina Binklarji za večletno delovanje na kulturnem področju v lokalni skupnosti. Priznanje je v imenu skupine prevzel Franc Vesel. Sledila je podelitev priznanj za letošnje leto. Listino Občine Loški Potok sta prejela:

- Janko Cigale s Trave za dolgoletni prispevek k napredku vaške skupnosti in za aktivno delo v PGD Trava;

- Marjan Cimprič iz Novega Kota za dolgoletni prispevek k napredku vaške skupnosti in društvenih dejavnosti v lokalni skupnosti. Podelitve se sicer ni mogel udeležiti.

Po podelitvi se je za prejeta priznanja v imenu vseh nagrajencev zahvalil Franc Vesel.

M. K.