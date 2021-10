Statistični podatki gredo v pravo smer - v soboto 489 okužb

10.10.2021 | 12:00

V soboto se izvede nekaj manj testov, zato zaznajo manj pozitivnih na koronavirus. Včeraj so v Sloveniji opravili 2048 PCT testov, s katerimi so odkrili 489 okuženih s koronavirusom. To je približno osem odstotkov manj kot preteklo soboto. Statistični podatki gredo v pravo smer.

Kaj pa stanje v bolnišnicah? Ostaja enako. Kolikor covidnih bolnikov so odpustili, toliko so jih sprejeli. Trenutno korona zaseda 417 postelj, od tega 120 na intenzivnih oddelkih.

Včeraj je šest ljudi zaradi ali z covid-19 umrlo.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi 11.762 aktivnih primerov okužbe, kar je 43 več kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 794, kar je šest manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 555 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je dva več v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.

V soboto so sicer opravili tudi 13.003 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.134.963 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 1.042.454 prebivalcev, kar je 49 odstotkov celotnega prebivalstva, 59 odstotkov med starejšimi od 18 let in 70 odstotkov starejših od 50 let. V soboto so sicer cepili 1339 ljudi.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 28 covidnih bolnikov (včeraj 30), od tega osem na intenzivni terapiji. Dva pacienta so odpustili v domačo oskrbo.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Ribnica in Trebnje 5, Črnomelj 3, Kočevje 1

Posavje - Sevnica 3, Radeče 2, Krško in Brežice 1

