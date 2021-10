Krka po podaljšku izgubila za točko proti Megi

10.10.2021 | 16:05

Rok Stipčević je tokrat dal 25 točk. (Foto: R. N., arhiv DL)

Beograd - Košarkarji Krke so v tretjem krogu lige Aba gostovali pri Megi in izgubili z 72:73 (17:20, 33:36, 49:54, 67:67). V dvoboju ekip, ki sta v uvodu zabeležili po zmago in poraz, je bilo dolgo zelo tesno in zmagovalca je dal šele podaljšek. S točko naskoka in novo zmago se je Mega vsaj začasno prebila na tretje mesto na razpredelnici.

Vse do polovice druge četrtine sta bili ekipi izenačeni, gostiteljem pa je šlo na roko nekaj naslednjih minut, kar so izkoristili za vodstvo s 34:26, a do polčasa je Krka prednost skoraj izničila. Kar 211 cm visoki Jurij Macura pa je po menjavi strani v prvem napadu Krke zadel trojko in poravnal na 36:36 ter ekipama zagotovil enako izhodišče.

Izredno izenačen dvoboj se je nadaljeval, končnica tretje četrtine pa je spet pripadla Megi, ki je zaostanek dveh točk s serijo 7:0 spremenila v drobno vodstvo za zadnji del. Z dvema trojkama Luke Lapornika so vnovič povedli Krkaši, v rahli prednosti so bili kasneje domači, ki pa so štiri minute pred koncem vodili vsega za točko (61:60). Nobena od ekip ni popuščala in Jan Kosi je dobro minuto pred koncem zadel za 64:64. Sledili sta trojki Mateja Rudana in Roka Stipčevića, potem ko je Lapornik zgrešil zadnji met pa podaljšek.

Ko je Stipčević v dodatnem delu zadel prosta meta, nato pa še trojko, so gostje zadihali lažje. To pa so bili štiri minute in 19 sekund pred koncem zadnji Krkini koši. Dayson Smith je poskrbel za izenačenje, odločilni prosti met pa je v dvorani Ranko Žeravica v Beogradu zadel Boriša Šimanić dve minuti pred koncem.

Krka bo v liga Aba prihodnjo nedeljo v Novem mestu gostila ekipo Zadra, ki na prvo zmago še čaka.

* Športna dvorana Ranko Žeravica, gledalcev 300, sodniki: Javor, Nedović, Vesković.

* Mega: Balcerowski 11 (5:9), Vujić, Rožencev, Jović 5 (3:3), Rudan 9 (1:2), Kočović, Smith 17 (3:5), Cerovina, Matković 10 (2:2), Cazalon 8 (1:1), Đurišić, Šimanić 13 (3:5).

* Krka: French 6, Gibbs 6 (6:7), Stergar 3 (1:2), Stipčević 25 (4:4), Stavrov 5 (1:2), Kosi 6, Lapornik 15 (1:2), Špan 2, Stipaničev 1 (1:2), Škedelj, Macura 3.

* Prosti meti: Mega 18:29, Krka 14:19.

* Met za tri točke: Mega 5:20 (Rudan 2, Šimanić 2, Cazalon), Krka 10:28 (Stipčević 5, Lapornik 4, Macura).

* Osebne napake: Mega 23, Krka 30.

* Pet osebnih: Macura (30.), French (36.).

STA, M. Ž.