Z glasbo nad korono: godbeniki od letos v novih uniformah

11.10.2021 | 08:30

Godbo Šmarješke Toplice od vsega začetka vodi Branko Ambrožič.

Branko Ambrožič

Bela Cerkev, Šmarješke Toplice - V šmarješki občini so ponosni, da je pred dvanajstimi leti na pobudo nekaj zanesenjakov znova zaživela Godba Šmarješke Toplice, ki je sicer delovala v Beli Cerkvi med obema vojnama.

Prvi nastop je bila prvomajska budnica leta 2010, od takrat pa so pod vodstvom zagnanega dirigenta Branka Ambrožiča napredovali in se razvili v vseh ozirih: tako številčno kot kakovostno. So namreč posebna godba, v kateri ne zahtevajo nekih akademsko izobraženih glasbenikov, ampak se vanjo lahko vključijo ljubitelji z manj glasbenega znanja, celo, če ne znajo brati not. Učenja igranja se lotevajo drugače in dokazujejo, da se vse da, če se zmore. V teh letih so naštudirali še preko 150 skladb, igrajo prvomajske budnice, pripravljajo koncerte, udeležujejo se shodov in revij godb in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine.

Danes jih je v godbi 25 in tako v domači občini kot drugje popestrijo različne dogodke. V zadnjem obdobju je teh zaradi koronavirusa seveda mnogo manj in kot pove Ambrožič, so v času epidemije po zaprtju počasi, po možnostih in z upoštevanjem navodil NIJZ, začeli spet z vajami.

Godbeniki so komaj čakali, da spet začnejo z vajami.

»Člani smo komaj čakali, da se spet vidimo. Začeli smo z vajami po sekcijah, kar so manjše skupine, nekaj pa smo imeli letos tudi nastopov, a vse zunaj, kar je bolj varno,« pove dirigent. Igrali so ob raznih priložnostih ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice, prvomajsko budnico v domu starejših občanov v Orešju in tudi v načrtih imajo še kak nastop oz. kar javne vaje.

Decembra upajo, da se bodo predstavili ob Veselem decembru na trgu v Šmarjeti. K sreči imajo dobre pogoje za vadbo v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi. No, godbeniki pa letos nastopajo v novih oblačilih – s pomočjo sponzorjev so prišli do novih uniform, česar so veseli. Zadovoljni so tudi, da jim ob strani finančno stoji Občina Šmarješke Toplice in društvo ima status posebnega pomena. Pravijo, da se imajo lepo, so kot velika družina in medse vabijo nove člane.

Besedilo in foto: L. Markelj