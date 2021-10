Vas je zbudil potres?

11.10.2021 | 07:00

Zgodaj davi ob 3.08 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili zmeren potres magnitude 2,5 v bližini Trebnjega, 44 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci naselij Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Novo mesto, Šentjanž in okoliških naselij. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Gasilci odpirali vrata lovcem

Včeraj ob 15.23 so na Libni, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata lovskega doma.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE 2015,

- od 9:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965,

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod Novo naselje.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2, na izvodu PROSTOZRAČNO V DOLINO,

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2, na izvodu PEKEL VETERINARSKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešč, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Čatež, nizkonapetostno omrežje - Gostišče Grič med 8. in 13. uro ter Krška vas, nizkonapetostno omrežje - Prah med 9. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Smednik Bencinski servis med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brezje, nizkonapetostno omrežje - Lošce med 8. in 14. uro ter Zdole vas, nizkonapetostno omrežje - Zdole med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Radna 2 med 7.30 in 10.30 uro.

M. K.