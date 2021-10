V občini Loški Potok urejajo medgeneracijski center

11.10.2021 | 07:50

Naselje Hrib (foto: arhiv; M. G.)

Loški Potok - V občini Loški Potok v zadnjem času dajejo večji poudarek skrbi za starejše, hkrati pa ne želijo zanemariti mladih. Zato gradijo medgeneracijski center, v katerem bodo uredili štiri varovana stanovanja in pet stanovanj za mlade družine, služil bo tudi kot prostor za srečevanje različnih generacij. Zagnali so še projekt Vozimo na sonce.

S projektom medgeneracijskega centra želijo po besedah župana Ivana Benčine omogočiti primerna varovana stanovanja za tiste, ki jih potrebujejo, običajno so to starejši, hkrati pa zagotoviti nekaj stanovanj za mlade družine. Med obojimi želijo vzpodbuditi tudi socialne stike in druženje, zato bo v okviru projekta urejen medgeneracijski center.

"S tem bomo vzpodbudili socialne stike med obema starostnima skupinama, hkrati pa bo to pomenilo, da starejših ne odrivamo na družbeni rob, ampak so v središču dogajanja," je povedal župan.

Celoten projekt, za katerega so pridobili tudi državna sredstva, bo stal okoli milijon evrov. Trenutno vgrajujejo okna in vrata ter nameščajo stavbno pohištvo, vse skupaj pa naj bi zaključili nekje do spomladi. Med centrom in domom starostnikov, ki je v neposredni bližini, nameravajo urediti še medgeneracijski park.

V občini so nedolgo tega zagnali tudi projekt Vozimo na sonce, ki so ga v 95 odstotkih financirali iz evropskih sredstev. Za potrebe projekta so kupili električno vozilo, s katerim starejšim, ki nimajo lastnega prevoza, nudijo prevoz po nujnih opravkih. Opravljajo ga mlajši upokojenci, vozilo pa polnijo z elektriko iz sončne elektrarne, ki so jo postavili v sodelovanju z društvom upokojencev in Lesno zadrugo Loški Potok. Iz elektrarne zagotavljajo tudi elektriko za osnovno delovanje sistema Dolb Loški Potok, ki skrbi za ogrevanje javnih stavb v občini.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Župan Loškega Potoka Ivan Benčina o projektu medgeneracijskega centra Župan Loškega Potoka Ivan Benčina o projektu medgeneracijskega centra