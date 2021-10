Policisti, pijani vozniki in lisice

Policisti bodo kazensko ovadili 47-letnega moškega, ki je v petek zvečer na območju Župelevca žalil, grozil in udaril policista. Policisti so morali uporabiti prisilna sredstva tudi proti alkoholiziranemu moškemu v noči na nedeljo v Metliki, ki so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prostost, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Brežiški policisti so v petek nekaj po 20.30 opravljali kontrolo prometa na območju Župelevca in ustavili osebni avtomobil. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 43-letni voznici odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imela 1,14 miligrama alkohola.

Kršiteljica ni upoštevala ukazov policistov, v postopek pa se je vmešal tudi 47-letni potnik v njenem vozilu, ki je policistu poskušal preprečiti izvedbo postopka, policista je žalil, mu grozil in ga udaril, zato so zoper oba uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper žensko bodo vložili obdolžilni predlog, zoper 47-letnega osumljenca pa na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Na območju Bizeljskega pa so v noči na nedeljo policisti ustavljali voznika osebnega avtomobila. Znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. V Stari vasi na Bizeljskem je avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli, obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti so v noči na nedeljo med kontrolo prometa v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 45-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in mu odvzeli prostost. Med postopkom je kršitelj žalil policiste in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje, so navedli policisti.

Prekratka varnostna razdalja, sploh za pijanega za volanom

Policisti PP Metlika so biliv soboto okoli 12. ure obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Gradcem in Podzemljem. Zanjo je odgovoren 26-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je pred njim peljala 27-letna voznica. Lažje poškodovano voznico in potnico v njenem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel 26-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,26 miligrama alkohola.

Huje poškodovan potnik

O prometni nesreči na cesti med Otočcem in Paho so bili policisti včeraj obveščeni nekaj pred 7. uro. 26-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti na spolzki cesti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Hudo poškodovanega 24-letnega potnika v vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelja nesreče bodo ovadili.

Pijan razgrajal doma, nato še v gostilni

Policisti PP Krško so včeraj nekaj pred 14. uro prejeli več klicev na pomoč s Ceste krških žrtev, kjer naj bi pijan moški razgrajal in razbijal inventar v stanovanju, kasneje pa kršil javni red in mir tudi v gostinskem lokalu. Takoj so odšli na kraj, vzpostavili javni red in mir, 23-letnega kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola, obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je na dvorišču stanovanjske hiše na Šentjernejski cesti v Novem mestu neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 300 evrov.

V Prečni na območju Novega mesta je v noči na soboto nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal in izmaknil menjalni denar in tobačne izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

V okolici Kostanjevice na Krki je nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel zunanjo enoto toplotne črpalke in lastnico oškodoval za 3.000 evrov.

V Homu na območju PP Trebnje je v noči na nedeljo neznanec skozi vrata vlomil v nenaseljen objekt. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so med 8. 10. in 11. 10. na območju Velike Doline (PP Brežice) izsledili in prijeli dva državljana Irana, v Ziljah (PP Črnomelj) 12 državljanov Afganistana, v Butoraju (PP Črnomelj) štiri državljane Afganistana, v Preloki (PP Črnomelj) dva državljana Afganistana in na območju Rosalnic (PP Metlika) dva državljana Kosova. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

