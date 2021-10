Praznik kozjanskega jabolka: Carjevič leta, najdaljši olup in najboljši štrudl

11.10.2021 | 14:10

Letošnji štrudlmojstrici Ivica Milat in Majda Jurše

Najdaljši jabolčni olup Martina Magdalenca je letos meril 5,71 m.

Carjevič leta 2021 pa je postal Franc Rupret iz Kozjega. (vse fotografije: JZ Kozjanski park)

Podsreda - V Kozjanskem parku je bilo konec tedna vse v znamenju 22. praznika kozjanskega jabolka, s katerim se poklanjajo visokodebelnim travniškim sadovnjakom. Prireditev je vsebinsko vpeta v prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju ob upoštevanju načel varstva narave.

Cerjevič leta 2021

V sklopu prireditve podeljujejo nagrado carjevič za najlepše oskrbovan travniški sadovnjak. Letos so ocenjevali 13 lastnikov travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka. Največje število točk pa je zbral sadjar Franc Rupret iz Kozjega, ki si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2021. (Obrazložitev podelitve naslova v priponki pod tekstom)

Blagovna znamka Sožitje-Kozjanski park

Razglasili so nekaj novih lastnikov blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park. Ta je namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev, ki so v duhu trajnostne sonaravne pridelave in predelave, ki ohranja okolje in naravo. Proizvodi morajo biti pridelani in predelani na naravi in ljudem prijazen način ter s čim manjšim vplivom na okolje in naravo.

Do sedaj je pravico do uporabe blagovne znamke pridobilo že 25 ponudnikov pridelkov in izdelkov, letos so se jim pridružili Rok Šmalčič, Katja Sinkovič, Blaž Zagmajster in Andrej Vodeb. (podrobnosti v priponki)

Štrudli in olupi

V sklopu praznika so pripravili tudi tekmovanje v peki štrudla in tekmovanje za najdaljši jabolčni olup.

Dobili so dve novi »Štrudlmojstrci«. V tekmovanju za najboljši štrudl sta s svojim brezglutenskim izdelkom zmagali Ivica Milat in Majda Jurše iz Slovenskega društva za celiakijo, podružnica Celje.

Drugo mesto je zasedla ekipa Štrudlek, ki sta jo sestavljali Anja Furman in Katja Jelen, tretji sta bili Lara Luc in Aleksandra Obradović iz Srednje šole za gostinstvo in turizem.

Med tekmovalci za najdaljši jabolčni olup je bil tudi večkratni zmagovalec Martin Magdalenc, ki je tudi letos zasedel prvo mesto. Njegov olup je meril »le« 5,71 m in je bil torej precej krajši od njegovega rekordnega, ki je meril kar 7,30 m. Drugo mesto je zasedel Matija Recko s 5,39 m dolgim olupom. Tretje mesto pa si je prilupila Olga Simončič s 4,20 m dolgim olupom.

M. K.

