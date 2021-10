Obnovi cerkva bo (so)financiral znani poslovnež

11.10.2021 | 19:50

Okoli cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu je že nekaj časa postavljen gradbeni oder. (Foto: R. N.)

Šentrupert - Cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu sodi med tri najlepše in najpomembnejše gotske cerkve na Dolenjskem – Obnova zvonika bo končana še letos – Obnavljajo tudi cerkev sv. Petra v Gorenjem Mokronogu

Župnijska cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu, ki je kulturni spomenik državnega pomena, sodi med tri najlepše in najpomembnejše gotske cerkve na Dolenjskem, saj je močno vplivala na razvoj poznogotske arhitekture v tem prostoru. Lani so ob 500. obletnici njene posvetitve predstavili obsežno znanstveno monografijo in že takrat napovedali tudi obnovo, nad katero bedi Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD).

»Obnova cerkve sv. Ruperta je zahteven in obsežen projekt, ki bo razdeljen v več faz. Prva bo zajela obnovo zvonika, druga obnovo notranjosti prezbiterija, vse nadaljnje pa preostale dele. Kakšna bo časovnica, je odvisno od različnih okoliščin, od katerih so ključne finančne zmožnosti, vsebina posegov in ustreznost projektne dokumentacije, delno tudi od izvajalcev. Obnova zvonika bo predvidoma končana v letošnjem letu,« pojasnjuje dr. Robert Peskar, generalni konservator ZVKD.

Okrog cerkve je že nekaj časa postavljen gradbeni oder. »Največji zalogaj bo zvonik, vendar predvsem po finančni strani, saj gre za enega največjih zvonikov v Sloveniji. Odlikujejo ga zlasti številni kamnoseški detajli in izvirna zidarska tehnologija, čeprav je bila zgornja polovica v 19. stoletju precej predelana,« pojasnjuje Preskar. Zvonik s podizvajalci obnavlja gradbeno podjetje Graditelj iz Kamnika. Investicija je ocenjena na okoli 400.000 evrov; skoraj polovico bo financirala država s sredstvi rednega razpisa za sofinanciranje spomeniškovarstvenih akcij, preostalo pa bo besedah Preskarja prispevalo podjetje Reitenburg iz Ljubljane, ki je v lasti poslovneža dolenjskih korenin Jožeta Anderliča.

Cerkev v Šentrupertu so nazadnje temeljito obnovili konec 19. stoletja. »Posamezna obnovitvena dela so potem stekla šele leta 1975, ko so zajela notranjost zvonika in obnovo strehe prezbiterija. Leta 1983 in leta 1984 so obnovili fasado prezbiterija in notranjost cerkve, med letoma 2000 in 2005 pa so dela zajela še restavriranje treh oltarjev in okenskih krogovičij z zasteklitvijo,« pove Preskar.

Pod vodstvom novomeške enote ZVKD od poletja potekajo obnovitvena dela tudi v cerkvi sv. Petra v Gorenjem Mokronogu, to obnovo v celoti financira podjetnik Jože Anderlič.

Podrobneje v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Rok Nose