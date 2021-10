Še tretji potresni sunek: ''V kuhinji so se mi fino tresla tla pod nogami''; zaspala je za volanom

11.10.2021 | 18:20

Včerajšnja nesreča pri Vrhovem (obe fotografiji: PGD Sevnica)

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 17.06 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 2,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 65 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci naselij med Črnomljem in Novim mestom, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

»Ko sem stala v kuhinji so se mi tla pod nogami fino stresla. Neprijetno,« je Evropskemu mediteranskemu potresnemu centru (EMSC) zaupala prebivalka Lokev, ki so približno devet kilometrov oddaljene od žarišča potresa.

Sunka podobne moči na našem območju so zabeležili tudi zgodaj popoldne (pri Metliki) oziroma zjutraj (pri Trebnjem).

Vonj po plinu

Ob 14.37 se je v stanovanjskem objektu na Cesti 4. julija v Krškem širil vonj plinu. Gasilci PGE Krško so opravili meritve koncentracije izpusta plina, s termovizijsko kamero pregledali prostore in jih prezračili ter izklopili peč. Do prihoda dimnikarske službe so odsvetovali kurjenje.

Trčila pri Velikem Gabru

Ob 7.15 sta v bližini naselja Veliki Gaber, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom, očistili cestišče ter pomagali reševalcem in policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so oskrbeli dve poškodovani osebi.

Zaspala za volanom

Včeraj ob 15.05 je v naselju Dolščaki, občina Velike Lašče, voznica osebnega vozila zaspala za volanom ter z vozilom zapeljala s cestišča. Gasilci PGD Rob, PGD Velike Lašče in PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator vozila ter vlečni službi pomagali pri vleki vozila nazaj na cestišče. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Nesreča invalidnega voznika

Včeraj ob 17.42 je v naselju Vrhovo, občina Radeče, osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč invalidnemu vozniku iz vozila, vlečni službi pri izvleki vozila in čiščenju vozišča. Voznik ni bil poškodovan.

Oljni madež na cesti

Ob 8.39 so pri naselju Laze, občina Novo mesto, opazili oljni madež na vozišču. Gasilci GRC Novo mesto so razmastili in oprali onesnaženo vozišče v dolžini okoli 1,5 kilometra.

Odprli avtomobilska vrata

Ob 9.59 so gasilci PGE Krško v naselju Šedem, občina Krško, s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Kje je živalski kadaver?

Ob 11.31 je občan opazil mrtvo žival pri kostanjeviškem mostu v Kostanjevici na Krki. Gasilci PGE Krško so s čolnom opravili pregled reke Krke in okolice. Živali niso našli.

