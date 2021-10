Zaviršek pred sodbo za umor: "Dejansko ne živim več, samo sem."

11.10.2021 | 20:40

Zaviršek trdi, da je šlo za splet nesrečnih okoliščin, da je z bencinom nameraval politi le avto ... (foto: Svet24)

Ljubljana/Mala Račna - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je končalo sojenje Martinu Zaviršku, ki je ženo polil z bencinom in zažgal. Končne besede in sodba 25. oktobra

V Mali Račni pri Grosupljem je 12. avgusta lani 47-letni Martin Zaviršek svojo tri leta mlajšo ženo Natašo ob prihodu iz službe polil z bencinom in zažgal. Opečeno v hudih bolečinah, katere kriki so se slišali po vsej vasi, je našel njen sin.

Opekline je imela po 70 odstotkih telesa, od tega 50 odstotkov izjemno hudih, tako da je po 14 dneh oskrbe v ljubljanskem kliničnem centru izgubila boj za življenje. Za Martinom pa so za nekaj časa ostali le natikači. Začela se je obsežna iskalna akcija, v katero so bili vključeni vaščani, lokalni gasilci in policija s konji, droni in helikopterjem. Vendar ubežnika niso našli. V domačo vas je sam prišel po treh dneh, nekoliko opečen, javil se je mami ter se naposled mirno predal policiji.

Na sodišču je v zagovoru priznal, da je Natašo večkrat zasačil z drugim, a mu je zatrdila, da sta samo prijatelja, in hkrati obljubila, da bo z njim stike prekinila. Ko sta se ob priložnosti o tem spet pogovarjala, mu je dejala, da bi rada prespala pri prijateljici, on pa ji je hotel to preprečiti tako, da je vzel kantico bencina in ga nameraval politi po njenem avtomobilu v garaži. Takrat ga je začela odrivati, tako da je polil tudi njo. Da bi se pomiril, je prižgal cigareto, ko je bilo vse v ognju. Za umor iz brezobzirnega maščevanja mu grozi celo najstrožja kazen, 30 let zapora.

Prižigal cigareto ali opletal s kantico?

Danes je sodnik David Špernjak zaslišal sodno izvedenko medicinske stroke, plastično kirurginjo Katarino Živec, ki je bila ena od članic fakultetne izvedenske komisije, ki je pripravila poročilo o poškodbah Zavirška. Obtoženi je imel po njenih navedbah bolj opečeno desno roko kot levo. Na desni je imel hudo opečeno zunanjo stran dlani, tudi palec in kazalec, na levi pa hudo opeklino palca in manjšo na mezincu. Kot pravi Živec, bi lahko poškodbe utrpel ob tem, ko je prižgal cigateto, potem pa jo je izpustil in zbežal pred hujšimi posledicami.

Njene ugotovitve pa niso povsem skladne z ugotovitvami izvedenca za požare Franca Sabljiča, ki je na eni od prejšnjih obravnav dejal, da je zagovor obtoženca "malo verjeten." Kot ugotavlja Sabljić, je bil avto polit le z manjšo količino bencina, večji del je bilo politega zunaj garaže, kjer je po njegovih besedah verjetno tudi mesto, kjer je prišlo do prvotnega "vzbuha" ognja. Ta Zavirška ni dosegel, sicer bi imel poškodbe še kje drugje in ne samo po rokah. Sicer pa Sabljič dopušča tudi možnost, da se je po rokah opekel, ko si je prižgal cigareto, tako kot Živec dopušča možnost, da se je opekel, ko je opletal s kanto za bencin.

Neutemeljeni očitki brezobzirnega maščevanja?

Tožilka Špela Brezigar si je za razjasnitev vseh okoliščin prizadevala za oblikovanje posebne mešane komisije medicinske in požarne stroke, vendar je sodnik Špernjak njen predlog zavrnil. Zavrnil pa je tudi predlog zagovornika obtoženca Mitje Pavčiča po postavitvi sodnega izvedenca klinične psihologije in predlog obtoženega po postavitvi izvedenca psihologije. Kot je utemeljeval odvetnik Pavčič, naj bi izvedenec klinično-psihološke spisal mnenje o glede obtoženčevega odnosa do oškodovanke. Po mnenju Pavčiča do nje ni mogel razviti brezobzirnega maščevanja ali kakšnega drugega nizkotnega vzgiba, kot mu to očita tožilstvo. "Ni mogel oblikovati volje, da bi vzel življenje oškodovanki," je dejal Pavčič. To naj bi dokazovala tudi njuna komunikacija pred tragedijo, o čemer smo že poročali.

Bolečina ga bo spremljala do smrti

Obtoženi Zaviršek pa je brez uspeha zahteval postavitev sodnega izvedenca psihologa, dokazni predlog, ki je bil neke vrste dopolnitev zagovora, pa spisal na kar štirih straneh in ga s solznimi očmi prebral. Kot je poudaril, je nesrečnemu spletu botrovala "eksplozija čustev in emocij". "Po besedah psihologinje v priporu sem bil kot ekonom lonec," je dejal." Še enkrat je poudaril, da je hotel onesposobiti le avto in da je šlo za nesrečo, da je Nataši in družini vedno želel le najboljše. "Dejansko ne živim več, samo sem." "Bolečina me bo spremljala do zadnjega diha." "Iz dneva v dan razmišljam, se razžiram, a ne najdem odgovora." "Ne razumem, zakaj se usoda na tako grozovit način igra z nami."

Sojenje se bo nadaljevalo 25. oktobra, ko bosta tožilstvo in obramba podala sklepne besede.

M. R.