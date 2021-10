V Krškem nadomestilo za sobivanje z nuklearko vlagajo v infrastrukturo

12.10.2021 | 08:30

Foto: Občina Krško

Krško - Občina Krško je 8,9 milijona evrov nadomestila, ki ga je za leto 2020 prejela za sobivanje z jedrskim objektom in posledično omejeno rabo prostora, vložila v različno infrastrukturo. Med drugim ga je namenila za gradnjo in prenovo prometne infrastrukture, pa tudi za predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, socialno varstvo in izobraževanje.

Sredstva, ki jih Občina Krško prejema od Nuklearne elektrarne Krško, sklada za njeno razgradnjo in družbe Gen energija, so v Krškem namenili tudi za mlade, za spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter za civilno zaščito in požarno varnost.

Med večjimi projekti, ki so jih lani financirali iz tega vira, sveže izdano letno poročilo o porabi sredstev navaja novogradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice v Krškem, novogradnjo otroškega vrtca pri Osnovni šoli XIV. divizije na Senovem, dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Koprivnica, gradnjo prizidka gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško in Podjetniški inkubator Krško.

Uredili so tudi komunalno infrastrukturo v Velikem Podlogu ter prenovili regionalno cesto na Zdolah in Ulico Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem. Z denarjem od nadomestila so zgradili tudi nadomestni most v Stolovniku in oskrbovana stanovanja, prenovili več občinskih cest ter vzdrževali in prenovili kulturne spomenike.

Petino nadomestila je občina namenila za individualno rabo oz. med drugim za 75- do 88-odstotno subvencioniranje komunalnega prispevka, za subvencioniranje plačila stroškov obiskovanja vrtcev, počitniškega dela mladih in delovanje posvetovalnice za starše.

Sofinancirali so še letovanja šestošolcev, šolo v naravi, novoletno prireditev z obdaritvijo otrok, pomoč na domu in mestni promet. Staršem so ob rojstvu vsakega otroka izplačali 300 evrov pomoči. Del nadomestila so izplačali tudi občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu od jedrskega objekta. Teh je bilo lani 216, še navaja občinsko poročilo.

Podrobno poročilo o omenjeni porabi denarja je na voljo spodaj v priponki (pdf dokument).

M. K.