Danes brez elektrike

12.10.2021 | 07:15

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU na izvodu ČEZ CESTO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod Proti Obrhu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 8.ADAMIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KIJ 1997;

- od 8.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP LUTRŠKO SELO 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Črnc, nizkonapetostno omrežje - Žabkar med 8.30 in 12. uro in na območju nadzorništva Krško mesto na območju TP Vrbje in Črneški vrh med 9. in 12. uro, na območju TP Črneča vas, Oštrc, Jablance Gorjanci in Črešnjevec Gorjanci med 9. in 10.30 uro in na območju TP Male Vodenice, nizkonapetostno omrežje - Kočarija med 12.30 in 14. uro.

M. K.