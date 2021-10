FOTO: Na Muljavi odprli prenovljeno športno igrišče

12.10.2021 | 10:25

Muljava - Poročali smo že, da so pri podružnični šoli na Muljavi konec tedna odprli prenovljeno večnamensko športno igrišče. Da se pridobitve v kraju veselijo krajani Krajevne skupnosti Muljava, zlasti še člani športnega društva in drugih društev ter učenke in učenci Podružnične šole Muljava, pa danes sporočajo iz ivanške občine.

Prenova športnega parka je obsegala celotno prenovo asfaltne površine, podaljšanje igrišča, ureditev novih tribun, zamenjavo zaščitne ograje in športne opreme. Na novo so urejene elektronapeljave in razsvetljava ter odvodnjavanje. Urejena je tudi okolica igrišča, dostop in dodatna parkirišča za avtomobile in kolesarnica. Igrišče je primerno za igranje malega nogometa, rokometa in košarke, novost pa je odbojkarsko igrišče. Obnovljeno igrišče je tudi »dom« za šolarje muljavske podružnične šole, kjer se bodo lahko izvajale šolske in prostočasne aktivnosti, primerno je tudi za marsikatero prireditev na Muljavi, projekt obnove pa je nenazadnje posvečen tudi Jurčičevemu letu, ki ga letos še posebej pozorno obeležujejo.

Naložbo v prenovo igrišča je financirala Občina Ivančna Gorica, ki je del sredstev pridobila tudi na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ob igrišču nameravajo postaviti še manjši objekt s sanitarijami in skladiščnimi prostori, že pa je pripravljen tudi prostor za ureditev otroškega igrišča za najmlajše.

V kulturnem programu na otvoritvi so sodelovali učenci Podružnične šole Muljava in Barbara Tekavec iz KD Josipa Jurčiča Muljava. Domače športno društvo pa je ob tej priložnosti gostilo tudi tekme rednega kroga občinske lige v malem nogometu, še sporočajo iz občine.

M. K.; foto: Gašper Stopar

Galerija