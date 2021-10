Z dvema promiloma alkohola in brez vozniške trčil in pobegnil

12.10.2021 | 11:00

Simbolna slika (foto: arhiv; Bobo)

Črnomaljski policisti so bili včeraj nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči v Petrovi vasi, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi zbranih obvestil so pobeglega voznika izsledili. Ugotovili so, da je 51-letni voznik zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil voznika, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola. Audi so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o voznikih za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.320 evrov.

Vlom v lokal

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 350 evrov škode.

Prijeli pet Afganistancev

Policisti so na območju Ponikev (PP Brežice) izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer od zadnjega poročanja intervenirali v 48. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 148 klicev. Obravnavali so 15 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Črnomlju kršitelju cestno prometnih predpisov zasegli avtomobil. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so, kot omenjeno, tudi zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.