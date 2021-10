Stanje včeraj slabše kot prejšnji ponedeljek - 1005 okužb

12.10.2021 | 12:00

Foto: Bobo

Po tistem, ko je delež pozitivnih testov v nedeljo bil 18,7-odstoten, je ta ob v ponedeljek 4558 opravljenih PCR testih, ko so potrdili 1005 okužb z novim koronavirusom, znašal 22 odstotkov. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je tako v primerjavi z nedeljo zvišalo za štiri, saj znaša 792, število v zadnjih 14 dneh potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa se je v primerjavi z dnem prej zmanjšalo za dva. V zadnjih 14 dneh so sicer potrdili 549 okužb na 100.000 prebivalcev.

Za primerjavo: prejšnji ponedeljek je bilo opravljenih 4783 PCR testov, delež pozitivnih pa je bil 20,5-odstoten.

V bolnišnicah zdravijo 428 bolnikov, 116 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V ponedeljek je umrl en covidni bolnik.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.135.716 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 1.047.115 prebivalcev, kar je 40 odstotkov celotnega prebivalstva, 59 odstotkov med starejšimi od 18 let in 71 odstotkov starejših od 50 let. V nedeljo so sicer cepili 5093 ljudi.

Po danes objavljenih podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so tudi v zadnjem obdobju, od 27. septembra do 3. oktobra, v skoraj vseh vzorcih potrdili koronavirusno različico delta.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 32 covidnih bolnikov (včeraj 29), od tega sedem na intenzivni terapiji. Pet pacientov so sprejeli in dva odpustili.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 22, Črnomelj 13, Metlika 8, Trebnje in Žužemberk 5, Straža 4, Šmarješke Toplice in Šentjernej 3, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Mirna in Škocjan 2

Posavje - Brežice 17, Krško 16, Radeče 6, Kostanjevica na Krki 2, Sevnica 1

M. K.