GZS nagradila najboljše inovacije; zlato priznanje za Iskro Pio

12.10.2021 | 19:00

Iskro Pio že od vsega začetka vodi Andraž Rumpret. (foto: arhiv DL)

Iz kataloga prejemnikov letošnjih nacionalnih priznanj

Nagrajena inovacija Iskre Pio

Ljubljana/Šentjernej - V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) danes že 19. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Nacionalno priznanje GZS za najboljše inovacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Podeljenih je bilo 9 zlatih, 31 srebrnih ter 1 posebno priznanje za inovacijski izziv – inovacije, ki rešujejo izzive covida-19. Nagrajena je bila tudi najboljša inovacija leta po izboru javnosti. Od devetih zlatih priznanj pa je enega prejela šentjernejska Iskra Pio za svoj PIO Flash® dekontaminacijski sistem.

Letos se je za najvišja priznanja potegovalo 41 slovenskih inovacij, ki so na regionalnih razpisih prejele zlata priznanja in se uvrstile med najboljše. Med njimi je bilo tudi pet inovacij Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (poleg Iskre PIO so jih prispevale še Adria Mobil, TPV Automotive ter dve inovaciji Krka) ter tri inovacije iz Posavja podjetij Kovis, Vipap Videm Krško in TPV Automotive - Tovarne Šentlenart. Vse so prejemnice srebrnega priznanja.

GZS je nagradila tudi najboljšo inovacijo leta po izboru javnosti – v letu 2021 je to inovacija Varstveno delovnega centra (VDC) Zasavje - Gradimo vključujoče, inovativno in povezano Zasavje.

Prejemniki zlatih priznanj pa so ob Iskri pio še Castoola (platforma za ciljano TV oglaševanje Castoola), Danfoss Trata (tlačno neodvisen regulacijski ventil z visoko zanesljivim delovanjem), Domel (razvoj in industrializacija motorja 721), Elan (zložljive, vsestranske karving smuči Voyager), Hidria (elektronsko komutirani ventilatorji), Radgonske gorice (Untouched by Light – prvo peneče vino na svetu, ki se proizvaja in okuša v temi), Red Pitaya (naprava za zajem in obdelavo podatkov) ter SIJ Metal Ravne (orodno jeklo za delo v vročem z izboljšano toplotno prevodnostjo).

Dan inovativnosti 2021 je obogatila Inovacijska konferenca, ki je potekala od jutra in je bila soorganizirana z Društvom v tujini izobraženih Slovencev (VTIS). Na konferenci so udeleženci prisluhnili Slovenkam in Slovencem po svetu in doma, ki so preko govorov in pogovor delili svoja znanja, izkušnje in poglede na inoviranje, inovacije ter podjetništvo. Udeleženci so sodelovali tudi v delavnici na temo dobrih praks zaposlovalcev v tujini in se mrežili preko spleta in na Gospodarskem razstavišču.

M. K.