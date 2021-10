Zagorelo v hlevu

12.10.2021 | 18:20

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe. (Foto: PGD Sevnica)

Danes ob 14.20 je v naselju Dragatuš v občini Črnomelj zagorelo v hlevu. Aktivirani so bili gasilci PGD Dragatuš, Butoraj, Dobliče, Tanča Gora in Zapudje. Požar so že pred prihodom gasilcev pogasili domačini. Gasilci PGD Dragatuš so odpeljali na kraj in s termo kamero pregledali del objekta kjer je gorelo, ter dokončno pogasili ostanke požara. Ostalim enotam ni bilo potrebno izvoziti na kraj požara. Škode ni bilo.

Napaka na centralni kurjavi

Ob 12.46 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu zaradi napake na centralni kurjavi prišlo do iztekanja vode. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so izpraznili peč in pregledali okolico. Do požara ni prišlo.

Pomoč vojaškega helikopterja

Ob 17.36 je posadka helikopterja Slovenske vojske s helikopterjem v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske enote nujne medicinske pomoči na Brniku iz Zdravstvenega doma Metlika prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Že ob 11.01 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletela tudi na Radno, občina Sevnica, od koder je prepeljala obolelo osebo v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Starejša oseba se je zaklenila v stanovanje

Ob 15.51 so v Kregarjevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerega se je zaklenila starejša oseba.

M. K.