Pomembna pridobitev za kraj: Šentjernejska učna pot že vabi

13.10.2021 | 08:10

Šentjernejska učna pot pomeni veliko pridobitev za sam kraj. Gradbena dela so pri koncu. Potka je urejena, nekaj dreves in gredic že zasajenih, prvi sprehajalci že uživajo …

Šentjernej - Šentjernej se hitro gospodarsko razvija in napreduje, v samem občinskem središču pa primanjkuje primernih prostorov za rekreacijo, sprostitev, sprehode … Zato bo Šentjernejska učna pot, ki že nastaja, pomembna pridobitev za kraj.

Samo Hudoklin

Občina bo s projektom, za katerega je prejela evropska sredstva, uredila neizkoriščene zelene javne površine v središču občine - to je okoli šole, vrtca, zdravstvenega doma in občinske stavbe. Tu se bo po besedah direktorja občinske uprave Sama Hudoklina »ustvarilo neko prijazno okolje za vse generacije: prostor za sprehajanje, druženje in spoznavanje izobraževalnih vsebin, skratka kot nek mestni park. Gre za ureditev nekakšnih sivih con v centru občine, ki bodo povezale tako udeležence v projektu kot vse občane.«

Več partnerjev

Obnovljen toplar

Pri projektu Šentjernejska učna pot sodeluje več partnerjev: OŠ Šentjernej, Vrtec Čebelica Šentjernej, Kmetijska trgovina Cerjak Brod Polona s.p,, in Čebelarsko društvo Šentjernej. Vsi bodo izvedli manjše naložbe v infrastrukturo v urbanem naselju in tako približali naravovarstvene ter kulturno varstvene vsebine prebivalcem in obiskovalcem kraja.

Na prosti zeleni površini med zadrugo in vrtcem bo urejeno šentjernejsko polje z namestitvijo gibalnih naprav; ob občinski stavbi do platoja pred občino bodo stopnice in klančina za gibalno ovirane osebe; obnovljen kozolec pri gostišču Pri Jerneju predstavlja ohranjanje kulturne dediščine; vzdolž igrišča vrtca Čebelica bodo gredice zasadili z medovitimi rastlinami; osrednji del med šolo in zdravstveno postajo bo zapolnjen z otroškimi igrali, rožo vetrov, e-knjigo in minutnikom; zahodno ob šolski stavbi se bo uredila učilnica na prostem na temo Krakovskega gozda.

Za rekreacijo, učenje…

Vrtičkarji bodo imeli čisto blizu, da se podajo po učni poti.

V sklopu Šentjernejske učne poti, ki bo razsvetljena, bodo postavili klopi, celotno območje bo hortikulturno urejeno, zasajeno z drevesi, grmovnicami in gredicami z medovitimi rastlinami.

Pridobitve se veselijo tako v šoli kot vrtcu, saj bo ta prostor predstavljal priložnost novih dodatnih vzgojno izobraževalnih vsebin, gibalnih spodbud, itd. in to v centru kraja.

Z gradbenimi deli, s katerimi so pričeli maja, je občina sredi septembra zaključila, postavitev in urejanje vsebin pa bo na vrsti v prihodnjem koledarskem letu. Kot pravi Hudoklin, so zadovoljni, da je projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od koder so dobili kar 80 odstotkov potrebnega denarja. To pomeni 145 tisoč evrov nepovratnih sredstev od 240 tisoč evrov vredne naložbe.

Besedilo in foto: L. Markelj

