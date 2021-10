FOTO: Zagorelo v dnevni sobi, ogenj zajel sedežno garnituro in pohištvo

13.10.2021 | 07:00

Na Okrogu je ogenj uničil dnevno sobo. (vse fotografije: PGD Šentrupert)

Včeraj ob 18.52 je v naselju Okrog, občina Šentrupert, zagorelo v dnevnem prostoru starejše stanovanjske hiše. Ogenj, ki je zajel sedežno garnituro in ostalo pohištvo, so začeli gasiti krajani, dokončno pa pogasili gasilci PGD Šentrupert. Gasilci so še prezračili prostore ter objekt pregledali s termo kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH na izvodu GAS. DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod v hrib desno;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO 1977.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI PREKOPI 1997;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN JENIČ 1995;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS 1998.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GLOBODOL na izvodu VAS;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO na izvodu VAS DESNO V HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice okolica na območju TP Suhadol, nizkonapetostno omrežje - Suhadol med 8.30 in 12. uro, na območju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gorica pri TE - nizkonapetostno omrežje Blok Elektrarniška cesta 26 med 8. in 14. uro, na območju TP Vrbinska vas - nizkonapetostno omrežje Spodnji stari grad smer Zbirni center predvidoma med 8. in 10. uro in na področju nadzorništva Sevnice z okolico na območju TP Gorenje Zabukovje predvidoma med 8:15 in 14:15 uro ter na območju TP Lisca Spodnje Brezovo - nizkonapetostno omrežje Slemenšek predvidoma med 8. in 13. uro.

