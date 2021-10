Pozor, prihaja slana, pridelek zaščitite ali še pravočasno poberite

Jutranje temperature se bodo spustile pod ničlo. Meteorologi opozajajo, da bo v prihodnjih dneh prisotna slana, zato je treba za nekatere pridelke, če je to možno, poskrbeti še pravočasno.

Najbolj izpostavljena območja lahko jutri zjutraj doseže slana, opozarjajo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Glede na zadnje napovedi se bodo temperature pri tleh spustile tudi do -1 stopinje Celzija, a po navedbah meteorologov vsaj zaenkrat kaže, da »nizke temperature ne bodo ogrožale vinogradniških območij oziroma grozdja, ki še čaka na trtah na pozno trgatev.«

Bo pa pozeba najverjetneje posledice pustila na jesenskem cvetju, pri čemer so lahko v nevarnosti tudi zelenjadnice, kot so denimo plodovke paprike in bučke, ki so ponekod še na vrtovih. Te se tako splača pobrati ali dobro zaščititi.

Pa sadovnjaki?

»Sadno drevje na izpostavljenih mestih najbrž ne bo ogroženo, saj gre na teh območjih v večini za visokodebelne sadovnjake,« so navedli pri Arsu ter spomnili, da je tem pridelek v večini pobrala že spomladanska pozeba. V primeru tistega, ki je še ostalo, pa so »plodovi dovolj visoko nad tlemi, kjer jih negativne temperature zraka verjetno ne bodo dosegle.« Če bodo temperature vendarle prenizke in bodo dosegle tudi plodove, se škodi ne bo mogoče izogniti, poškodbe na pridelku pa bo mogoče opaziti nekaj dni po slani. Na drevesih so v tem času večinoma le še pozne zimske sorte, ki pa prenesejo tudi nekaj več mraza.

Precej na udaru zna biti še zelena koruza, ki jo kmetje sejejo za primes k travni silaži. Koruza, ki so jo posejali za silažo, pa bi morala biti po navedbah Arsa ta čas že pospravljena. Poudarili so še, da na drugi strani nizke temperature ne morejo priti do živega koruzi za zrnje ter »ozimnim posevkom, ječmenu, ki je v fazi setve in ponekod vznika.«

Kako kaže?

Naše kraje je sicer danes s severa dosegla hladna fronta, ob tem je v višjih legah nad približno 1100 metri nadmorske višine zapadlo nekaj centimetrov snega. Zlasti na vzhodu Slovenije bo prehodno še rahlo deževalo, a se bo nato s severozahoda jasnilo. Glede na napovedi meteorologov z Arsa bo popoldne na Primorskem precej jasno, drugod pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, pri čemer je možna tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Kot navedeno, nas jutri zjutraj marsikje v notranjosti države čaka slana, čez dan pa se bo nato oblačnost povečala. Jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju do 6, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Petek bo nato sončen, a bo zlasti na vzhodu občasno nekaj oblačnosti. Sprva bo jasno tudi v soboto, a bo čez dan v notranjosti Slovenije zmerno, občasno pretežno oblačno. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Oba dneva bo zjutraj v izpostavljenih legah v notranjosti Slovenije možna slana.

