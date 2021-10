Izginili parfumi iz prodajalne in ovce iz obore

13.10.2021 | 10:50

Obore praznijo tatovi ... (simbolna slika; arhiv DL)

V Potočni vasi na območju Novega mesta je med 11. 10. in 12. 10. nekdo iz odklenjene garaže ukradel dve posodi z gorivom in lastnika oškodoval za 60 evrov.

Včeraj nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni, da je neznanec iz prodajalne v Sevnici ukradel 29 parfumov v vrednosti okoli 1.600 evrov. Okoliščine še preiskujejo.

V Gorenjih Lakovnicah je med 10. 10. in 12. 10. nekdo iz obore ukradel tri ovce in lastnika oškodoval za 360 evrov.

Afganistanci med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v zadnjem dnevu intervenirali v 53. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 210 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Boštanju zasegli tovorno vozilo kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi poskusov izmika mejni kontroli.

M. K.