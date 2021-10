Čez 1200 okužb; v regiji tokrat največ Krško (18)

Slabemu ponedeljku je sledil slab torek ... Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo na novo poslabšanje epidemiološke slike v Sloveniji. Včeraj je bilo opravljenih 5686 PCR testov in potrjenih 1227 primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil podoben tistemu v ponedeljek (22 odstotkov), in sicer 21,6 odstotka. Za primerjavo, prejšnji torek je bilo ob 19,6-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 1208 primerov okužbe. Ob tem je treba izpostaviti, da je bilo včeraj opravljenih nekoliko manj PCR testov (5686) kot pretekli torek (6177).

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 781 in se je v primerjavi z dnem prej zmanjšalo za 11, število v zadnjih 14 dneh potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je v primerjavi z dnem prej manjše za deset in znaša 539, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Po zadnjih podatkih slovenske vlade se je danes zjutraj v bolnišnicah zaradi covida-19 zdravilo 420 bolnikov (včeraj 428), od katerih jih je 122 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 116). Najmlajši bolnik na navadnem oddelku je star 30 let, na intenznivni negi pa 35 let. Na žalost je včeraj umrlo pet covidnih bolnikov.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.136.621 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 1.051.189 prebivalcev, kar je 50 odstotkov celotnega prebivalstva, 59 odstotkov med starejšimi od 18 let in 71 odstotkov starejših od 50 let.

Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 11.513 oseb.

V Sloveniji smo doslej skupaj potrdili že 292.808 primerov okužbe, 137.517 pri moških in 155.074 pri ženskah, kažejo podatki NIJZ.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 33 covidnih bolnikov (včeraj 32), od tega sedem na intenzivni terapiji. Štiri paciente so sprejeli in jih tri odpustili.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto, Črnomelj in Kočevje 15, Trebnje 12, Metlika, Straža in Mirna 5, Šmarješke Toplice in Šentjernej 4, Žužemberk 3, Mirna Peč 2, Ribnica, Dolenjske Toplice, Šentrupert in Škocjan 1

Posavje - Krško 18, Radeče 9, Brežice 5, Sevnica 3, Kostanjevica na Krki 2

