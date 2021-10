Treves v prostovoljni likvidaciji, večina od sto zaposlenih našla novo zaposlitev

Velik udarec je podjetju zadal januarski požar. (foto: arhiv DL; R. N.)

Trebnje - Podjetje Treves iz Biča pri Trebnjem, ki izdeluje sestavne dele za zvočno in termično izolacijo vozil, katerega proizvodnjo je januarja prizadel obsežen požar, je po marčni odločitvi matične francoske družbe o zaprtju septembra pristalo v likvidaciji. Večina od sto zaposlenih je našla novo zaposlitev, so danes sporočili iz Trevesa.

Odločitev lastnika, da po januarskem požaru ne bodo obnovili tovarne, je posledica slabih dolgoročnih poslovnih perspektiv v Sloveniji, so pojasnili.

Lastnik biškega Trevesa je sicer po 16 letih delovanja 21. septembra sprejel sklep o prostovoljni likvidaciji, z vpisom sklepa o likvidaciji v sodni register 7. oktobra se je postopek začel. Glavni cilj prostovoljne likvidacije je sicer poplačilo vseh upnikov še pred dokončnim zaprtjem tovarne, so dodali v Trevesu.

Skladno z omenjeno odločitvijo so v podjetju ravnali "po skrbno načrtovanih korakih, ki so vodila do zmanjševanja obsega proizvodnje in zaposlenih v skladu s planom prestrukturiranja podjetja. Upoštevali smo vso dinamiko delovnega procesa, časovnico prekinitev pogodb o zaposlitvi smo pripravili in z zaposlenimi uskladili maja. Zmanjševanje števila zaposlenih se je po dogovorjeni dinamiki začelo konec junija in se bo končalo konec oktobra," so pristavili.

Lastnik podjetja Treves SAS, "ki je v procesu prestrukturiranja pokazal veliko mero odgovornosti", je tudi zaposlenim, kot zahvalo za delo in požrtvovalnost poleg pravic in nadomestil, ki jim pripadajo po slovenski zakonodaji, izplačal še dodatne nagrade. Proračun za izplačila ob odpovedi pogodb znaša sicer "večkratnik zneska, ki bi bil zaposlenim izplačan v skladu s pravili in našo zakonodajo", so opozorili.

"Zelo smo zadovoljni, da so praktično vsi zaposleni našli novo zaposlitev, kar pozitivno sporoča o prepoznavnosti podjetja in vrednosti Trevesovih zaposlenih. Prepričani smo, da bodo naši bivši zaposleni v novih podjetjih in na novih delovnih mestih z vsem svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k izboljšanju delovnega okolja," so poudarili.

Vse dobave kupcem podjetja Treves v Sloveniji in tujini so 1. oktobra prevzele sestrske tovarne v skupini Treves, so še zapisali.

Januarski požar v Trevesu na Biču je zajel celoten objekt. Del proizvodnje in pisarniških prostorov je pogorel, zrušila se je tudi streha. Požar se je hitro razširil, dosegel je proizvodnjo avtomobilskih preprog in zvočnih izolatorjev za avtomobile. Zgorel je stari del tovarne, požar pa se v novi del ni razširil.

V tovarni so se po požaru hitro reorganizirali in del proizvodnje začasno preselili v sestrsko podjetje v Španiji, v treh tednih pa tudi z delom v štirih izmenah uspeli zagotoviti dobavo izdelkov svojim kupcem v Sloveniji, Avstriji, Franciji, Italiji in na Slovaškem.

