V Revozu s prehodom na poldrugo proizvodno izmeno ob delo 350 ljudi

A se bo kdo na prisilno financiranih MSM medijih in pravosodju vprašal za usodo teh 350 sodržavljanov in njihovih družin, ali nas boste še nadaljnjih 19 mesecev filali le z USTVARJANJEM vaše resnice, reklamiranjem anarhistov in kriminalcev in pozivali na nespoštovanje ukrepov in reklamiranjem FB strokovnjakov in FB "infektologov"? A bo g. Pahor povabil na razgovor tudi predstavnike teh državljanov, ki trdo delajo vsak dan in prisilno plačujejo anarhiste in kriminalce, da razbijajo po Sloveniji in terorizirajo ostale državljane? Za kaj za celo Evropo in svet obstajajo ista pravila in enaka zakonodaja, v SLO pa predstavniki opisani v knjigi "Vzporedni mehanizmi globoke države" Rada Pezdirja še vedno delujejo po sistemu "slabše za Slovenijo in sodržavljane, bolje zanje"?