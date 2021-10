Prenova v Šmarjeti: Urejali bodo center

14.10.2021 | 08:00

Občina Šmarješke Toplice je kupila Moletovo štalo in v njej bo uredila prostore za društva, kavarno, slaščičarno ...

Šmarjeta - Po soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine bodo tlakovali trg v Šmarjeti – Idejna zasnova za prenovo Moletove hiše

Center Šmarjete oziroma vaško jedro bo s celovito obnovo lokalne ceste, pločnikov, gospodarske javne infrastrukture in tlakovanjem pred obstoječimi pročelji stanovanjskih hiš veliko pridobil. Promet bo v času prenove urejen enosmerno.

Kot pravi direktorica OU Mateja Kotnik, so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja na UE Novo mesto. Za ureditev samega trga – šlo bo za tlakovanje – čakajo soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Sledil bo izbor izvajalca del. Na občino so te dni dobili tudi idejno zasnovo za prenovo Moletove hiše, starejšega objekta sredi trga, blizu fontane cvička, ki ga je občina odkupila in ga bo s pomočjo nepovratnih sredstev v prihodnosti obnovila. Tu načrtujejo kavarno, slaščičarno ter prostore za Društvo podeželskih žena Šmarjeta in Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice. Župan Marjan Hribar je povedal, da je zasnova navdihujoča in da bodo zadeve pogledali skupaj z društvi.

L. M.