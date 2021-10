Izbrali naj kopališča 2021; spet naslov tudi za Terme Paradiso

14.10.2021 | 09:30

Terme Paradiso Dobova (foto: spletna stran term)

Ljubljana/Dobova - Naj kopališča 2021 so Aqualuna, Bioterme Mala nedelja, Terme Paradiso, Letno kopališče Ajdovščina, Velenjska plaža in Vodno mesto Atlantis, so sporočili organizatorji izbora, ki je letos potekal 31. leto zapored, iz Radiotelevizije (RTV) Slovenija.

Priznanja najboljšim, ki jih poleti izbirajo kopalke in kopalci slovenskih kopališč, so v torek podelili na prireditvi v RTV centru Maribor. Nagrade so podelili v šestih kategorijah.

V kategoriji naravnih kopališč so ponovno, četrtič zapored, najbolje ocenili Velenjsko plažo, drugo mesto je pripadlo Simonovemu zalivu, tretje pa kopališču Talaso Strunjan.

V kategoriji letnih kopališč so kopalci največ glasov namenili Letnemu kopališču Ajdovščina, na drugo mesto se je uvrstilo Letno kopališče Celje in na tretje Mariborski otok.

Zmagovalec kategorije pokritih bazenskih kopališč je ponovno ljubljansko Vodno mesto Atlantis, na drugem mestu je Vodni park Bohinj, na tretjem mestu je pristal Aquapark Žusterna.

Največ glasov v kategoriji malih termalnih kopališč so znova dobile Terme Paradiso iz Dobove, na drugem mestu so Terme Cerkno, na tretjem mestu pa so Terme Snovik. Med srednje velikimi termalnimi kopališči so prvo mesto letos zasedle Bioterme Mala nedelja, Terme Vivat so na drugem mestu, na tretjem pa Thermana park Laško. Najboljše veliko termalno kopališče je postalo kopališče Aqualuna Term Olimia. Na drugem mestu so Terme 3000, na tretjem pa Termalna riviera Terme Čatež.

Izbor poteka v organizaciji RTV Slovenija v sodelovanju s spletnim portalom Dobro jutro, Slovenija na več radijskih postajah po Sloveniji.

"Letošnja kopalna sezona je bila obdarjena z veliko lepimi dnevi, zato je bilo glasovnic več kot običajno," so zapisali na Radiu Si. Glasovanje je potekalo prek spletne strani www.najkopalisce.si, kjer so zapisane ključne informacije o vseh 84 sodelujočih kopališčih, kopalke in kopalci pa so lahko glasovali tudi z glasovnicami na kopališčih.

Oddaja Naj kopališče se predvaja poleti ob sobotah na radijskih programih Radia Slovenija - Radiu Si, Radiu Maribor in Radiu Koper. Oddaje z oglašanji v živo pa je mogoče slišati tudi na več regionalnih in lokalnih radijskih postajah.

STA; M. K.