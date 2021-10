Zagorelo nekdanje gostišče; gasili steno ob kaminu; z gasilci do onemoglega

14.10.2021 | 07:00

Davi na Poganški v Novem mestu (foto: PGD Šmihel)

Zgodaj davi ob 3.47 je na Poganški ulici v Novem mestu v stanovanjski hiši zagorela stena ob kaminu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar in s toplotno kamero pregledali okolico požara. Gasilci PGD Šmihel so ostali na gasilski straži do 5.55.

Gorelo nekdanje gostišče

Sinoči ob 22.28 je na Šeškovi ulici v Kočevju gorel večji, zapuščen objekt, nekdanje gostišče. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so požar pogasili. Zaradi lege objekta med dvema objektoma in starejšega tipa gradnje je bilo gašenje zahtevno in dolgotrajno. V požaru je zgorelo tri četrtine ostrešja, ki se je sesedlo v mansardo in ponekod še eno nadstropje nižje. Na kraju so bili tudi policisti.

Z gasilci do onemoglega

Ob 6.19 so v Režunovi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje s tehničnem posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila zaklenjena onemogla oseba, in pomagali reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila.

Delovna nesreča

Ob 10.29 je v industrijskem objektu na Vajdovi ulici v Semiču prišlo do udara električne energije na delovnem mestu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega delavca oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi prisotnosti Clostridium perfringens-a in skupnega števila mikroorganizmov pri 37°C potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA, izvod Krupa S.O;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB, izvod 1. PROTI A DROGU;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS, izvod 7. JERŠIN.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG PRI SINJEM VRHU, TP GORICA, TP ŠPEHARJI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Veniše vas nizkonapetostno omrežje - smer Leskovec med 8. in 14. uro; na območju nadzorništva Krško okolica na območju TP Ložice, nizkonapetostno omrežje - Ložice med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnice pa na območju TP Gorenje Zabukovje med 8.15 in 14.15 uro.

M. K.