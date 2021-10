Ceste ne več zanemarjene!

14.10.2021 | 12:45

Ljiljana Herga, direktorica DRSI, je povedala, da v škocjanski občini načrtujejo še kar nekaj cestnih izboljšav.

Škocjan - Ob nedavnem obisku vodilnih s prometnega ministrstva in Direkcije RS za infrastukturo je bilo slišati obetavne obete za prihodnje obnove državnih cest v škocjanski občini.

Direktorica DRSI Ljiljana Herga je ocenila, da se pri prenovi državnih cest, ki so bile »leta zanemarjene«, kaže napredek. Na številnih državnih cestah tečejo preplastitve in druga naložbena vzdrževalna dela, tudi v škocjanskem koncu je bilo v zadnjih letih veliko narejenega. Začelo se je v Dobravi pri Škocjanu, nadaljevalo z Bučko, s krožiščem v GTC ter s preplastitvijo ceste od Škocjana do Stare Bučke.

Tu zdaj na pobudo civilne iniciative pride na vrsto še pločnik, ki je trenutno v fazi projektiranja. Računajo, da pridobijo vsa potrebna zemljišča in da do realizacije pride prihodnje leto. Projektno dokumentacijo izdelujejo še za preostali odsek od novega krožišča v Dobruški vasi do odcepa za vas Stranje, za kar je denar zagotovljen.

Krožišče v Škocjanu, v Dolnji Stari vasi ...

Tomaž Willenpart

Vodja sektorja za investicije v ceste na DRSI Tomaž Willenpart je glede naložb v škocjanskem koncu napovedal, da pridobivajo potrebna zemljišča za krožišče v Škocjanu, kjer ne bo šlo brez odstranitve objekta, ki je v napoto – od tega, kako hitro bodo uredili lastništvo, je odvisno, ali bo investicija prihodnje leto stekla ali ne, računajo pa, da bo.

Na vrsto za obnovo bo prišel tudi odsek od avtocestnega priključka v Dobruški vasi do bencinske črpalke v Dolnji Stari vasi, kar že projektirajo – najprej Dobruška vas, nato preostali del. Do izvedbe naj bi prišlo v že v naslednjem letu.

Cesta iz Škocjana do Stare Bučke je že prenovljena, kmalu bodo dobili še pločnik.

»To bo investicija krepko preko dva milijona evrov, je pa res, da bo Občina Škocjan kar nekaj prispevala, saj gre cesta skozi naselje. Zgodba je odprta okrog lokalne infrastrukture, kjer računamo, da bo k temu pristopila tudi lokalna skupnost, pri čemer ni nepomembno, da so se sredstva občinam povečala. Glede na dosedanje tvorno sodelovanje z občino ne dvomim, da bo tako tudi v prihodnje, saj je občinska ekipa z županom na čelu doslej zelo aktivno sodelovala pri pridobivanju zemljišč in prepričevanju ljudi, kar je ključno za uspešnost takih projektov,« je poudaril Willenpart.

»Pod črto, direkcija je samo v zadnjem obdobju vložila v ta prostor malo več kot štiri milijone evrov, prihodnje leto pa se predvideva še poldrugi milijon,« je dodala Herga.

Besedilo in foto: L. Markelj