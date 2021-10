Marta Bon v izvršnem odboru EHF

14.10.2021 | 07:40

Marta Bon (foto: Ekipa24)

V izvršnem odboru Evropske rokometne zveze (EHF) bo imela Slovenija poslej dva predstavnika. Predsedniku Rokometne zveze Slovenije (RZS) Franju Bobincu se je pridružila Marta Bon, so sporočili iz RZS.

Bobincu, ki je aprila član izvršnega odbora EHF postal kot eden izmed treh izvoljenih predstavnikov nacionalnih zvez, se je na pomembni funkciji pridružila dolgoletna trenerka in nekdanja selektorica slovenske reprezentance Marta Bon. Devetinpetdesetletna Trebanjka je del izvršnega odbora postala kot predstavnica odbora za ženski rokomet pri EHF, pri katerem bo imela vodilno vlogo v naslednjih dveh letih.

"Ker imam na področju ženskega rokometa od vseh osmih članov odbora za ženski rokomet največ referenc in sem sodelovala že ob ustanovitvi podobnega organa, ki je tedaj deloval kot komisija, so me nagovorili, da kandidiram za vodstveno funkcijo v odboru za ženski rokomet. Mesto v izvršnem odboru EHF je zame velika čast, obenem pa priznanje za dolgoletno delo v rokometu," je po izvolitvi dejala Bonova, ki je dejavna tudi v slovenskem rokometnem prostoru kot članica strokovnega odbora RZS.

Izvršni odbor EHF se bo naslednjič sestal 19. novembra na predvečer kongresa, na katerem bodo izbrani gostitelji evropskih prvenstev v letih 2026 in 2028. Na isti dan bodo obeležili tudi 30 let delovanja EHF.

STA; M. K.