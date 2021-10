Stresla ga je elektrika, s hudimi poškodbami v UKC

14.10.2021 | 11:00

Včeraj ob 10.30 so bili črnomaljski policisti obveščeni o nesreči pri delu v semiškem podjetju. Po prvih ugotovitvah je med remontom prišlo do udara električnega toka. Hudo poškodovanega 48-letnega delavca z območja Maribora so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Policisti so o nesreči obvestili preiskovalnega sodnika, okrožno državno tožilko in inšpektorja, pristojnega za delo. Preiskava se nadaljuje.

Trem zasegli avtomobile

Sevniški policisti so med kontrolo prometa v Sevnici včeraj nekaj pred 9. uro ustavili voznico osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 49-letna kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Nekaj pred 13. uro so policisti PP Šentjernej v Rojah kontrolirali 46-letnega voznika avtomobila znamke BMW, ki prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti PP Trebnje pa so popoldne ustavili 52-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vsem so zasegli vozila in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Ukradli akumulatorje s premičnih semaforjev

Na delovišču med Dobličami in Starim trgom na območju Črnomlja je v noči na sredo nekdo s premičnih semaforjev ukradel tri akumulatorje.

V Ivančni Gorici je neznani storilec vlomil v prostore javnega zavoda in ukradel tablični računalnik Samsung. Nastalo je za okoli 300 evrov škode.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu našli dva državljana Afganistana, ki sta se, skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Črnomlja pa so policisti izsledili in prijeli državljana Afganistana in na območju Dolenjcev (PP Črnomelj) državljana Irana in državljana Afganistana.

M. K.