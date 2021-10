Včeraj 1081 novih okužb; polno cepljenih 50 odstotkov Slovencev

14.10.2021 | 11:50

Po 5366 v sredo opravljenih PCR testih in 1081 potrjenih okužb je delež pozitivnih testov znašal 20,1 odstotka. Dan prej je bilo opravljenih 5686 PCR testov in potrjenih 1227 primerov okužbe s sars-cov-2, delež pozitivnih testov pa je znašal 21,6 odstotka.

Hospitaliziranih je 406 oseb (dan prej 420), 117 jih potrebuje intenzivno nego (dan prej 122). Umrli so štirje covidni bolniki (dan prej pet).

Po podatkih NIJZ je v državi trenutno 11.578 aktivnih primerov okužb.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je s 781, kolikor je znašalo v torek, povzpelo na 811. Štirinajstdnevno povprečje znaša 546 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je sedem več kot dan prej.

V sredo so opravili tudi 23.586 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testi.

V Sloveniji delež polno cepljenih proti covidu-19 znaša 50 odstotkov, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Z vsemi potrebnimi odmerki je namreč cepljenih 1.055.042 prebivalcev Slovenije. Največ, 679.551 oseb, je polno cepljenih s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech.

Sledi cepivo AstraZenece, s katerim je v Sloveniji polno cepljenih 155.042 oseb. S cepivom podjetja Janssen, se je doslej polno cepilo 121.671 ljudi, s cepivom Moderne pa 91.149 oseb.

Status t. i. polno cepljenega v Sloveniji velja, ko se oseba cepi z dvema odmerkoma cepiv Pfizer, Moderna ali AstraZeneca oziroma z enim odmerkom cepiva Janssen.

Z vsaj enim odmerkom cepiv proti covidu-19 pa se je medtem v Sloveniji doslej cepilo 1.137.513 ljudi ali 54 odstotkov prebivalcev, navaja NIJZ.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 28 covidnih bolnikov (včeraj 33), od tega sedem na intenzivni terapiji. Pet pacientov so odpustili, sprejeli niso nobenega.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 16, Črnomelj in Kočevje 8, Trebnje 7, Ribnica 6, Straža in Dolenjske Toplice 5, Metlika in Žužemberk 3, Mirna Peč in Mokronog Trebelno 2, Šmarješke Toplice, Mirna in Sodražica 1

Posavje - Brežice 12, Krško 9, Radeče 7, Sevnica 2

