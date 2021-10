Brežiško podjetje v pogonu: Delovati začel klicni center za iskanje rizičnih stikov okuženih s koronavirusom

14.10.2021 | 17:45

City Connect je do danes zagotovil 112 zunanjih poizvedovalcev oziroma agentov. (foto: arhiv; J. K.)

Ljubljana/Brežice - Klicni center podjetja City Connect iz Brežic je v ponedeljek v sodelovanju z epidemiološko službo NIJZ začel s prvimi obravnavami visoko rizičnih stikov oseb s potrjeno okužbo koronavirusa, so potrdili na NIJZ. Sodelovanje z izbranim podjetjem je predvideno za obdobje šestih mesecev.

Kot so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), bo klicni center nudil podporo njihovi epidemiološki službi, ki skrbi za organizacijo epidemiološkega poizvedovanja in bdi nad njegovo strokovno izvedbo.

"Vsi zunanji poizvedovalci, ki izvajajo in bodo izvajali epidemiološko poizvedovanje, so bili deležni usposabljanja s strani epidemiološke stroke," zagotavljajo na NIJZ. Epidemiološko poizvedovanje po njihovih navedbah poteka po v naprej določenem protokolu, ki je del epidemiološke obravnave oseb s potrjeno okužbo in njihovih stikov.

City Connect je skladno s pogodbenimi določili do danes zagotovil 112 zunanjih poizvedovalcev oziroma agentov, pojasnjujejo na NIJZ. Kot dodajajo, mora podjetje na mesečni ravni zagotoviti od 50 do 120 poizvedovalcev, odvisno od potreb glede na epidemiološko situacijo v državi. Poizvedovalci pa morajo izpolnjevati pogoj vsaj pete stopnje izobrazbe. Delo bodo sicer opravljali prek oddaljenega dostopa, sporoča NIJZ.

Klicni centri epidemiološke službe NIJZ in podjetja City Connect delujejo na treh nivojih, navaja NIJZ. Na prvem nivoju poteka epidemiološko poizvedovanje oziroma anketiranje visoko rizičnih stikov potrjeno okuženih oseb. Na drugem nivoju epidemiološka služba NIJZ koordinira obstoječo ekipo študentov medicine in sanitarnih inženirjev, ki nudijo strokovno podporo poizvedovalcem na prvem nivoju in prevzemajo obravnavo kompleksnejših primerov s prvega nivoja. "Tretji nivo epidemiološke obravnave pa predstavlja epidemiološka služba NIJZ s svojimi območnimi enotami, ki obravnava najkompleksnejše primere, na primer izbruh okužbe v domu starejših občanov", delovanje klicnih centrov razlagajo na NIJZ.

Potrjeno okuženo osebo na podlagi pozitivnega PCR testa osebni zdravnik napoti v izolacijo in ne v karanteno. "Zdravnik bo za to osebo izpolnil bolniški list in ne bo podal predloga za napotitev v karanteno," pojasnjujejo na NIJZ in opominjajo, da predlog za napotitev v karanteno poda epidemiološka služba NIJZ, odločbo o karanteni pa izda ministrstvo za zdravje.

V karanteno epidemiološka služba po navedbah NIJZ napotuje sicer zdrave osebe z namenom zajezitve širjenja okužb nalezljive bolezni, ki pa so bile v stiku z osebo s potrjeno okužbo in so njen visoko tvegan stik. Oseba, ki je bila v stiku s potrjeno okuženo osebo, lahko razvije znake okužbe, zato je zelo pomembno, da pozorno spremlja svoje zdravstveno stanje in v primeru znakov okužbe takoj pokliče osebnega zdravnika, ki ji bo dal nadaljnje napotke, poziva NIJZ.

NIJZ je za iskanje stikov avgusta najel mlado brežiško podjetje City Connect, posel pa je bil oddan brez predhodne objave javnega razpisa. Vrednost posla za obdobje šest mesecev je 1,86 milijona evrov brez DDV oziroma skoraj 2,3 milijona evrov z davkom. Direktor NIJZ Milan Krek je medijem tedaj pojasnil, da bo "klicni center aktiviran, ko bo NIJZ preobremenjen".

STA; M. K.