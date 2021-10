Dim zašel v stavbo Upravne enote; avto pred šolo otroku čez nogo

14.10.2021 | 18:40

Stavba brežiške UE je danes malce 'zasmrdela' ... (foto: arhiv DL)

Pred OŠ Drska pa je avto zapeljal čez nogo osnovnošolca. (foto: spletna stran šole; arhiv)

Ob 12.23 sta na avtocesti pri Čatežu ob Savi, v smeri Krškega, trčila osebno in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požarno zavarovali kraj nesreče in na osebnem vozilu odklopili baterijo. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Zjutraj ob 7.53 je v ulici Nad Krko na Otočcu, občina Novo mesto, kombinirano vozilo obtičalo na razmočenem terenu ob stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto so s pomočjo vitla vozilo izvlekli na cesto.

Dva poškodovana osnovnošolca - enemu avto zapeljal čez nogo ...

Ob 8.09 je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu na parkirišču pri osnovni šoli osebno vozilo otroku zapeljalo po nogi. Poškodovanega otroka so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

... drugi se je poškodoval na igrišču

Ob 13.35 si je na igrišču pri OŠ Leskovec pri Krškem učenec poškodoval roko. Reševalci NMP Krško so mu roko imobilizirali in otroka odpeljali v UC Brežice.

Dim zašel v UE

Ob 15.42 so na Cesti prvih borcev v stavbi Upravne enote Brežice zaznali vonj po dimu oziroma zažganem papirju. Gasilci PGD Brežice so na kraju ugotovili, da je na ulici zagorela vsebina koša za smeti, ki so jo pogasili mimoidoči, dim pa se je razširil skozi odprta vhodna vrata v avlo UE. Gasilci so opravili ogled s termovizijsko kamero, prostor prepihali z izpihovalnikom in ga prezračili.

M. K.